Fuertes lluvias en Mérida dejan 273 familias afectadas

La región andina está en emergencia por las fuertes lluvias que han aumentado su intensidad en los últimos días por el paso de la onda tropical nueve. Incluso, se reportó el aislamiento vial entre Barinas y los estados andinos.

Ahora bien, una de las zonas más golpeadas por las precipitaciones es el estado Mérida.

Las lluvias en Mérida han provocado la crecida de los ríos y su desbordamiento. En el peor de los casos, la fuerza de la corriente ha socavado la tierra y ha llegado a zonas urbanas donde se han inundado y llevado algunas casas.

“Salimos y se llevó la vivienda”

Varios merideños enfrentan la pérdida de sus viviendas, entre ellos el señor Orlando Jerez, quien residía en el sector Vega de San Antonio del municipio Santos Marquina.

“Estoy sin palabras en este momento, de verdad. Estoy porque tengo a mi familia aquí afuera y no sé a quién acudir. No tengo familiares cerca para que me apoyen”, lamentó.

Jerez describió que antes de lo ocurrido, había una separación de unos 50 metros de su vivienda hasta la orilla del río. Junto a él, estaban en riesgo otras dos viviendas y una tercera que el río «empezó a socavarle” los cimientos.

“Aquí estamos. A la espera de que Dios me mande algo bueno”, dijo.

Autoridades continúan evaluando los daños tras las lluvias en Mérida

El gobernador de la entidad, Arnaldo Sánchez, dijo que un total de 273 familias resultaron afectadas hasta la mañana de este miércoles 25 de junio y que están siendo atendidas con servicios médicos y alojamiento.

También informó que están monitoreando la situación junto a organismos de seguridad y prevención de la zona y que 12 municipios fueron golpeados por las lluvias. De lo señalado por él, los más perjudicados son los que están ubicados en los ejes Páramo y Metropolitano (que comprenden seis en total). Afortunadamente no se registran pérdidas humanas.

En una comunicación telefónica a través de Venezolana de Televisión este martes, Sánchez mencionó que “se están haciendo las labores para salvaguardar” la integridad de las personas ante la situación. Hasta el momento, se continuaban evaluando los daños.

Con información de José Angulo | Radio Fe y Alegría Noticias

