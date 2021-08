Familias de Riberas del Caroní vivieron un infierno sin luz

La comunidad Riberas del Caroní, ubicada en la parroquia Unare de Ciudad Guayana, padecieron casi una semana sin servicio eléctrico, cuando los tres transformadores que distribuían el servicio a 36 familias, colapsaron debido a una sobrecarga y terminaron explotando.

Aunque el problema inició hace dos meses, cuando uno de los transformadores comenzó a fallar, la situación se agravó hace poco más de una semana cuando estas familias quedaron totalmente sin electricidad. Pero al final de la tarde este lunes Corpoelec instaló los tres transformadores nuevos que la comunidad necesitaba.

Cuando estuvieron sin luz, los vecinos acudieron a las oficinas de Corpoelec en dos oportunidades solicitando ayuda urgente, ya que la situación se volvió crítica pues muchos de ellos perdieron sus alimentos al no poder refrigerarlos y otros incluso no tenían cómo cocinar, ya que solo cuentan con cocina eléctrica.

“Somos muchas personas de la tercera edad, hay un niño con discapacidad y la verdad la situación es crítica, y no teníamos ni agua potable porque en la recarga de agua todo funcionaba con electricidad”, dijo.

Una de las vecinas afectadas contó a Radio Fe y Alegría Noticias que los trabajadores de Corpoelec, ya habían venido a solucionar el problema, pero no lo habían podido lograr: “yo los veo trabajando, pero yo los veo trabajando con las uñas. Unos jóvenes vinieron y no tenían ni una linterna y era de noche”.

En medio de esta crisis, tuvieron que improvisar e ingeniárselas para hacer más llevaderos los días sin luz eléctrica. Durante la noche les tocó sacar colchones a los patios y azoteas para recibir un poco de “fresco”. Otros colocaron carpas y chinchorros para que los viejitos y niños pudieran dormir.

Foto: Radio Fe y Alegría.

Aunque todos tienen el mismo problema, la verdad es que para unos la situación fue más complicada. Por ejemplo Candy, con su hijo Jesús de 13 años, quien tiene una condición que le impide caminar y valerse por sí mismo. Jesús sufrió el calor en su silla de ruedas casi sin poder moverse y sin poder hacer nada para refrescarse.

“Él se estresa mucho con el calor, se cansa, además no ha podido hacer sus terapias porque donde ve las terapias tampoco hay luz y todos los aparatos que él usa necesitan luz. Esto le afecta mucho porque las terapias es lo que lo ayuda a mejorar la flexibilidad de sus brazos y piernas”, relató la madre del menor.

Foto: Radio Fe y Alegría.

Su madre tuvo que caminar hasta casa de unos familiares para poder cocinar ya que solo cuenta con una cocina eléctrica, porque hace meses que no ha podido comprar la bombona de gas.

Los vecinos informan que en el sector hay muchas personas de edad avanzada, así como otros con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, e incluso, varios contagiados con la Covid-19, y la falta de luz eléctrica les afectó, pues el estrés generado por el calor, los tuvo en estado, casi, de colapso.

En medio del calor y la oscuridad, falleció una persona de la tercera edad. El señor murió por complicaciones asociadas a Covid-19 y rápidamente tuvieron que sacarlo de la vivienda, ya que el calor aceleraría el proceso de descomposición del cuerpo.

El gas doméstico se esfumó

Candy no es la única que no ha podido comprar la bombona. El señor José Rodríguez tiene un mes sin gas en su casa. Él asegura que no ha podido comprar porque no han realizado más jornadas de Gas Comunal y la que llega, constantemente, es la de la empresa privada Tigasco y él no tiene suficiente dinero para comprarla.

El precio de la bombona pequeña en Tigasco cuesta 7.500.000 Bolívares y son muchos los vecinos que se quedan sin el gas, ya que no cuentan con los recursos, además avisan de un momento a otro y no les da tiempo “conseguir la plata”.

Maleza y basura, la constante de la ciudad

Riberas del Caroní tampoco se salva del problema de la acumulación de basura. Los lugares apartados y con maleza son los elegidos por las personas para dejar sus desechos sólidos, ya que no cuentan con un servicio de recolección constante.

Al igual que en otras comunidades, los vecinos explican que no pueden pasar tantos días acumulando la basura en su casa ya que se ven expuestos a insectos y animales que pudieran producir enfermedades infectocontagiosas.

Aunque la basura no es uno de sus principales problemas, un buen sistema de recolección fue una de las peticiones que hicieron los vecinos al ex alcalde de Caroní, José Ramón López, cuando estuvo en la comunidad con la precandidata a la Alcaldía, Nairobis Guevara, haciendo campaña y pidiendo votos para las elecciones primarias del PSUV.