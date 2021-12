Familias en Lara aprueban vacunación de niños pero no con la candidata Abdala

Ya se inició el proceso de vacunación para los niños en el estado Lara y algunos padres y representantes no están de acuerdo con la colocación de la candidata vacunal Abdala, ya que aún esta no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud.

Radio Fe y Alegría Noticias realizó una encuesta para conocer la opinión de los padres y representantes acerca de dicho proceso de vacunación a sus hijos.

Jennifer Camacho, una de las consultadas, señaló que no vacunara a su hijo porque hay muchos niños que tienen patologías que ni los padres lo saben y esto puede ser perjudicial para su salud.

Camacho agregó que “en el caso de mi hijo no lo vacunaré porque él es asmático y no sabemos cómo tal de qué procedencia es la vacuna, por eso no se la colocaré”.

También Susana Hernández comentó que “por lo mismo de que la vacuna no está aprobada por ningún sistema de salud internacional. Además, en la escuela mandaron a vacunar a los niños pero igual no lo vacunare con la Abdala”.

Por su parte, Minerva Torres, otra de las encuestadas, destacó que “si estoy de acuerdo con la vacunación pero no con la vacuna Abdala”.

Igualmente José Briceño dijo que “no pienso vacunar a mis niños con esa vacuna pero sí con las vacunas que estén aprobadas por la OMS. Mis niños no serán un experimento”.

Mientras que un representante consultado manifestó que si estaba de acuerdo con la candidata vacunal Abdala e incluso ya había vacunado a su hijo y hasta el momento el niño no había presentado ningún tipo de reacción.

Cabe destacar que la respuesta más común entre los entrevistados fue que si apoyan el proceso de vacunación para niños contra la COVID-19 pero con una vacuna que si esté aprobada y registrada por la OMS, el cual no es el caso del fármaco cubano Abdala.

Por María Gabriela Álvarez/Radio Fe y Alegría Noticias