Fase 3 de la Sputnik V será ensayada con 2 mil venezolanos

El anuncio lo hizo el ministro de la salud de Venezuela Carlos Alvarado tras el arribo al país del primer lotes de vacunas rusas este viernes 2 de octubre.

Alvarado explicó que los ensayos clínicos de la fase III de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19 se harán en 2 mil ciudadanos venezolanos que previamente fueron seleccionados “voluntariamente”.

El ministro informaba que las pruebas se comenzaría a aplicar a los “voluntarios” escogidos del Distrito Capital aunque no especificó la fecha.

Luego de cumplida esta fase se pasará al proceso de envasado de vacunas y seguidamente a la producción de las mismas en la Planta de Vacunas en el Distrito Capital, cuya adecuación, según Alvarado, está a punto de culminarse.

Dijo el titular de salud que “ya se están haciendo todos los cálculos y las previsiones para iniciar lo más rápido posible, de igual forma, ya tenemos disponibles los centros de investigación para el seguimiento y acompañamiento de esta fase, así como el grupo de investigadores que estarán presentes”.

#EnVideo 📹 | Carlos Alvarado: Dos mil personas van a recibir la dosis de prueba de la vacuna en su tercera fase#SistemaPetroInmobiliariohttps://t.co/XUTUsdTShV — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 2, 2020

No obstante de estos anuncios gubernamentales, científicos de las academias de medicina, físicas, matemáticas, naturales y la ONG Médicos Unidos han advertido que aún no se conoce el protocolo de aplicación de la vacuna, y por tanto consideran que la Sputnik 5 aún no es confiable.

Igualmente señalan que para la aplicación de una vacuna en humanos, cuya fase 3 aún no se ha completado, se deben preservar los criterios éticos y científicos para prevenir males mayores a través de los probables efectos secundarios.