Fiscal General asegura que Tarazona hizo denuncias sin presentar pruebas

Este martes 6 de julio el Fiscal General de la República, Tareck William Saab, se pronunció sobre la detención de los 3 activistas de la ONG Fundaredes afirmando que los mismos hicieron «graves» denuncias sin presentar las debidas pruebas que las sustentaran.

En esa línea señaló que las denuncias formuladas sin el supuesto fundamento «comprometían gravemente la seguridad del país». Con respecto a la fotografía que mostró el director de Fundaredes, Javier Tarazona, en la que aparece el ex gobernador del estado Guárico Ramón Rodríguez Chacín reunido con supuestos mandos de las guerrillas colombianas FARC y ELN, dijo que salvo esa imagen que no tiene fecha, no hay evidencia de la supuesta relación del funcionarios del Estado y estas personas.

El titular del Ministerio Público, designado por la extinta ANC, aseguró que los activistas detenidos usaban la fachada de una ONG para cometer sus acciones.

Literalmente expresó que «seguro que este señor (Javier Tarazona) es un adicto a las narcoseries y narconovelas colombianas. Transmuta lo que se ve en Colombia hacia nuestro país. No se tratan denuncias sobre hechos cotidianos».

Los hermanos Javier y Rafael Tarazona y Omar García, del estado Falcón, fueron privados de libertad este sábado 3 de julio acusados de los delitos de traición a la patria, promoción del terrorismo e incitación al odio.

En la mañana de este martes 6 de julio diferentes integrantes de varias ONG de derechos humanos en Venezuela frente a la sede del PNUD exigiendo la liberación de los defensores.