Francia: suspenden los premios EMA de MTV por “volatilidad mundial”

La edición de la Europe Music Awards (EMA), programada por la cadena de televisión MTV, fue cancelada este 19 de octubre. El evento se iba a realizar el 5 de noviembre en París, Francia.

En un comunicado la organización argumentó que la suspensión del evento se debe a la “volatilidad de los eventos mundiales”, además de que quieren cuidar a los protagonistas del evento.

“Lamentamos comunicar que dada la situación que se está viviendo a nivel mundial, se ha tomado la decisión de no seguir adelante con los MTV EMAs 2023 por precaución hacia los miles de empleados, miembros del equipo, artistas, fans y socios que viajan desde todos los rincones del mundo para dar vida al espectáculo”, reseña el texto oficial de MTV EMA.

Hicieron referencia puntual al momento de conflicto armado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza: “No parece que sea el momento de una celebración mundial”.

No obstante, ratificaron que como es un evento que se realiza de manera anual, esperan que se puede dar. De hecho, informaron que podría ser en 2024.

“Esperamos volver a disfrutar de estos premios en noviembre de 2024”, concluye la nota de prensa remitida a los medios sobre estos galardones que sí se celebraron en 2022 en la ciudad alemana de Düsseldorf, en plena invasión de Rusia a territorio ucraniano.

