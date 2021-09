Freddy Guevara reitera que hay que encontrar soluciones bajo una negociación

El dirigente nacional del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, aseguró que los esfuerzos de la oposición deben apuntar a respaldar el proceso de negociación que se lleva a cabo en México.

Guevara, quien fue liberado hace dos semanas, indicó que la estrategia del «cese de la usurpación» para desplazar al chavismo del poder no es viable.

«Voluntad Popular asume que muchas de las premisas que teníamos antes con las cuales buscábamos un desplazamiento total e inmediato del sistema, el quiebre militar, no son viables. Hoy, buscamos presionar, pero también negociar. Esto no significa ceder en nuestros principios», dijo en una rueda de prensa este martes 31 de agosto.

Guevara explicó que se dedicará a encontrar una solución para Venezuela. «Estoy convencido de que tenemos que encontrar una solución negociada a través del proceso en México».

También aprovechó que varios medios desvirtueron sus declaraciones para alertar sobre las noticias falsas y agregó en un publicación en sus redes sociales que respalda el Acuerdo de Salvación Nacional.

«Lo creo y lo dije públicamente antes de que perdiera mi libertad por segunda vez. Lamento tener que aclararlo, pero estoy muy consciente de que habrá quienes puedan pensar que me liberaron porque ‘me quebraron’ y no. Desde hace meses he planteado mi respaldo público a la consecución de un Acuerdo de Salvación Nacional que debe surgir de una negociación», expresó el dirigente de la tolda naranja.

«Estoy absolutamente convencido que tenemos que pasar a un proceso de convivencia. Ya se acabó la época de creer que una fuerza política puede eliminar a la otra», resaltó Guevara.