Futbolista argentino denuncia que el Deportivo Lara lo abandonó a su suerte

El Deportivo Lara vive uno de los momentos más aciagos de su historia. Luego del escándalo de las deudas, corrupción y venta del club que no se pudo realizar, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) lo desafilió de todas las competiciones oficiales.

El Deportivo Lara mantiene una deuda con todo el personal por encima del millón de dólares, según fuentes de la FVF.

De esta manera, el club prácticamente desapareció del escenario futbolístico venezolano sin saldar las deudas con jugadores y cuerpo técnico. Hasta cuatro integrantes del plantel con el cartel de “importados” sufrieron los embates de este desenlace. Tres de ellos pudieron solventar por sus propios medios y salir del país con destino a sus hogares.

Sin embargo, el argentino Sergio Unrein no tuvo la suerte de sus compañeros y se quedó solo en Barquisimeto, estado Lara, sede del equipo.

Durante las últimas semanas había podido costear de forma particular una habitación de un hotel con la esperanza de poder cobrar lo que por derecho le corresponde de acuerdo con un contrato suscrito entre el Deportivo Lara y el jugador.

Por desconocimiento de la crisis del Deportivo Lara

El caso del argentino Sergio Unrein es muy particular porque estaba por integrarse al club debido a su reciente contratación. Ahora denunció que el club lo dejó “abandonado y a la deriva” en Barquisimeto.

Unrein, junto al también argentino Lucas Trejo y el colombiano Diego Echeverri, fueron contactos para el Deportivo Lara. El club le pagó el pasaje para venir a Venezuela y participar en la nueva temporada del fútbol nacional.

No obstante, el Deportivo Lara no pudo inscribirse en el torneo por falta de recursos. Esto dejó a Unrein y los demás extranjeros en una incómoda situación, dado que no cuentan con apoyo económico.

El jugador informó que también ha recibido ayuda del entrenador Jesús Ortiz, pero durante los últimos habría dejado de ayudar por complicaciones económicas y familiares.

De acuerdo con el jugador, necesita, al menos, 700 dólares para tomar un vuelo con escala en Brasil y luego continuar su ruta con destino a Buenos Aires, Argentina.

