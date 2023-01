FVM: el magisterio nacional se declara en emergencia

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) difundió un comunicado en el que afirma que no hay voluntad por parte del Gobierno nacional para firmar la Tercera Convención Colectiva Única y Unitaria.

“La convención colectiva no se ha firmado porque hasta ahora no ha habido voluntad por parte de los representantes del gobierno nacional, por ende no se han aprobado las cláusulas que tienen incidencia salarial, ni hay garantías sobre beneficios de seguridad social”, se puede leer en el comunicado.

El comunicado se publicó luego de que el presidente del FVM, Édgar Machado, informara en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias que este martes 10 de enero los docentes se reunirían a las 2:00 de la tarde con la ministra de Educación, Yelitze Santaella, para llegar a un acuerdo entre el patrono y los trabajadores del sector.

Sin embargo, fueron atendidos por un “representado” del Ministerio del Poder Popular para la Educación, quien alegó que no había “dinero para firmar una convención colectiva que dignifique al trabajador del sector educativo, que para nosotros se traduce en el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional”.

“El magisterio nacional se declara en emergencia”, agregan.

Pronunciamiento de la Federación Venezolana de Maestros. pic.twitter.com/w7kNEotQ9H — Federación Venezolana de Maestros (@fvmluchaonline) January 10, 2023

