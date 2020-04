Gobernadora de Táchira confirma dos casos positivos de COVID-19

La gobernadora Laidy Gómez informó que los casos fueron confirmados por el Ministerio de Salud este lunes 06 de abril.

El primer paciente con Coronavirus está ubicado en el municipio Fernández Feo, al sur de la entidad, y de acuerdo con Gómez, está bajo aislamiento y estable.

El segundo caso corresponde a una mujer que ingresó por la frontera con Colombia. Se encuentra ahora bajo aislamiento en un ambulatorio y su condición es estable.

Laidy Gómez declaró que “tener dos casos positivos de Coronavirus en el Táchira hace que la disciplina de la cuarentena colectiva, del distanciamiento social, sea mucho más rígido y se cumpla con mayor esquema de cabalidad”.

Hizo el llamado a “salir a la calle únicamente por medidas de extrema necesidad para la compra de alimentos, medicinas o razones de salud”.

Cambios en los protocolos de atención

Gómez manifestó que el pasado sábado en horas de la noche, desde el Ejecutivo nacional se giraron instrucciones que cambiaron las medidas y protocolos de atención a los migrantes venezolanos que están retornando por la frontera con el estado Táchira.

A su juicio, aquellas personas que ingresen sin síntomas de COVID-19 y den negativos en las pruebas rápidas, deben ser enviados a sus estados de origen para que allí cada gobernador o gobernadora prosiga con el protocolo de la cuarentena.

Pero este lunes denunció que ahora los venezolanos que regresaron fueron alojados en “refugios improvisados” donde, apuntó, se pueden propagar otras enfermedades como dengue o infecciones intestinales “pues tenemos una frontera donde no hay agua, no hay luz, no hay gas y a esta hora, no existe la garantía absoluta de la alimentación para estas personas”

Apuntó que estas personas sin síntomas de COVID-19 y con resultados negativos en las pruebas rápidas, se podrían ver afectadas por otras enfermedades de salud pública al permanecer en esos espacios.

Aseguró que la Corporación de Salud seguirá trabajando junto con Protección Civil “porque no nos vamos a aislar de nuestras responsabilidades y nuestras competencias”.

Gómez anunció además que este lunes recibieron una comisión de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para “articular parámetros con las autoridades competentes que nos permitan determinar las condiciones migratorias de todos esos venezolanos que están regresando por el estado Táchira”.

En reunión con el denominado “protector” de la entidad, Freddy Bernal, y el presidente del Movimiento Somos Venezuela, Mervin Maldonado, como miembros de la Comisión Presidencial para atender la pandemia en el Táchira, hizo saber las consecuencias que podrían tener tales refugios.