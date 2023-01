Gremios en El Tigre protestaron por mejores condiciones salariales

Como en el resto del país, este lunes 23 de enero hubo movilización de calle en la ciudad de El Tigre, zona sur de Anzoátegui, por parte de los gremios de trabajadores y profesionales quienes piden al Gobierno nacional evaluar y ajustar los salarios de la masa trabajadora.

Docentes, médicos, enfermeras, jubilados, petroleros, entre otros, sumaron más de 400 personas que se hicieron presentes para marchar desde el centro comercial Petrucci de El Tigre hasta el sector El Luchador.

En las 18 calles que fueron recorridas un piquete de guardias nacionales, policías municipales y regionales, además de otros efectivos de seguridad, custodiaron la movilización.

A una sola voz, los protestantes pidieron que el Gobierno se siente con los gremios a negociar.

Belkis Sifontes, sindicalista del sector salud, dijo que están seguros “que sí es posible un mejor país si todos nos ponemos de acuerdo”.

“Los trabajadores queremos trabajar en mejores condiciones”, explicó.

Por su parte, Eumelis Morales, docente manifestante, resaltó las malas condiciones de la infraestructura educativa: “los planteles no sirven”. Agregó que quieren que les den “un sueldo digno y no bonos porque eso no soluciona nada”.

En la llegada al punto de culminación de la marcha, los protestantes manifestaron que seguirán en la calle hasta lograr los objetivos.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.