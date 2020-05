Guaidó y su combo presentan querellas contra los integrantes de la junta directiva de Luis Parra

Pese a la advertencia que apareció en la sentencia 065 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de que el diputado Juan Guaidó no podía convocar ninguna sesión virtual en nombre de la AN so pena de ser declarado él y quienes hayan participado en la misma de desacato, el parlamentario se la jugó este jueves 28 de mayo convocando una en línea.

En la misma Guaido y un centenar de diputados no solamente ratificaron que tanto él como los integrantes de la Cámara son los legítimos directivos del parlamento y no su colega Luis Parra, tal cual lo había determinado la Sala en sentencia que se dio a conocer este martes por la noche.

En la discusión de este punto hubo encendidas intervenciones de algunos legisladores. Al final concluyeron declarar que la junta directiva integrada por Luis Parra (presidente), Franklin Duarte (primer vicepresidente), José Gregorio Noriega (segundo vicepresidente) y Negar Morales (Secretario), era totalmente “nula, ineficiente e inexistente”.

En la declaratoria incluyen la remisión del acuerdo a la Fiscal General de la República en el exilio (Luisa Ortega Díaz), “a los fines de presentar las querellas o enjuiciamientos que corresponda de conformidad con las disposiciones legales, en contra de las actuaciones de los diputados Luis Parra, Franklyn Duarte, José Gregorio Noriega y demás parlamentarios de la bancada oficialista, junto a los supuestos magistrados suscriptores del referido dictamen”.

Los diputados firmantes del acuerdo consideran que los referidos estarían incursos en actos que “…pudieron constituir delitos”.

De igual manera, el grupo de unos 100 diputados acuerda alertar “sobre las amenazas de privación de libertad y persecución política por parte del TSJ contra el parlamento, en contra de los diputados, trabajadores y personas que facilitan la materialización de las sesiones parlamentarias, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Oficina del Alto Comisionado de DD-HH de la ONU; Unión Interparlamentaria Mundial; Parlatino; Parlasur y Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU”.

Se estaría violando el artículo 138 constitucional

El diputado Rafael Veloz argumentó que el supuesto “adefesio jurídico” y otros actos en contra de la AN que comete la administración de justicia venezolana, viola el artículo 138 de la Constitución que dispone que: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

Por su parte, el primer vicepresidente de esta AN Juan Pablo Guanipa recalcaba que “la única Asamblea Nacional legítima en Venezuela que sesiona todas las semanas los problemas del país, está presidida por Juan Guaidó junto a diputados electos por los ciudadanos.

A su juicio, “la farsa del TSJ, es el órgano chavista- madurista que sirve para perseguir diputados e instaurar un régimen totalitario en nuestro país, por eso se atreven a publicar sentencias sin fundamento que violan la justicia, el derecho y la lógica”.