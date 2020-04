Guanipa reacciona ante agresión militar a protesta en la Guajira

“Esta es la respuesta de Maduro y sus delincuentes contra los pobladores de la etnia wayuu. Son unos cobardes y unos asesinos, el pueblo tiene hambre, el pueblo no tiene agua, no tiene gasolina, por culpa de la dictadura que se robó todo. Asesinos váyanse pal´carajo”, reaccionó el primer primer vicepresidente de la AN Juan Pablo Guanipa.

La reacción del parlamentario ocurrió después de la represión militar registrada el domingo 12 de abril cuando los aborígenes wayuu, residentes de Guarero, en la Guajira zuliana protestaron por segundo día consecutivo para exigir agua y comida.

El día de ayer sábado en la Guajira específicamente en Guarero la comunidad salió a las calles a exigir comida porque se están muriendo de hambre producto de la crisis del Covid19 y de la incapacidad de la dictadura que acabó con la producción nacional pic.twitter.com/j816ve1Hyy — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) April 12, 2020

En este hecho, Lisbeth González de 43 años de edad, resultó herida por impacto de un perdigón en la mejilla.

A juicio de Juan Pablo Guanipa, la mayoría de los presentes eran mujeres y niños “que salieron con pancartas a las calles a denunciar que tiene hambre”.

El parlamentario señaló a Maduro “y a sus delincuentes” como los responsables de este acto violento en la Guajira zuliana, y aseguró que en en esa entidad “no hay agua ni gasolina por culpa de la dictadura”.

El diputado se solidarizó con el pueblo wayuu ante este ataque que a su juicio es un hecho que viola los derechos humanos.

#DENUNCIA: Indignante cómo maltratan a nuestros indígenas #WaYuu. Así dejaron a una líder comunitaria Lisbeth González luego de ser atacada por la GNB. ¿Éstos eran los que decían ser defensores de nuestros pueblos indígenas? ¡Son unos criminales! pic.twitter.com/J6O0jKuanX — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) April 12, 2020

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Guajira también había denunciado este incidente, asegurando que la víctima es docente y lideresa en Guarero, municipio Guajira.