Habitantes de Guasdualito sufren con las deficiencias de los servicios básicos

María Marín, residente de Guasdualito en el estado Apure, dijo que los servicios básicos como el alumbrado público, aguas servidas y la vialidad es deficiente en esta comunidad.

Asimismo, recalcó que la situación está afectando a todos los habitantes, ya que en horas de la noche la calle queda muy oscura y algunas familias han tenido que colocar bombillos frente a sus casas para alumbrar la calle “un poco”.

“Los bombillos ya están fallando, también hay muchos huecos en la calle; los drenajes están prácticamente tapados, cuando llueve la situación es crítica”, manifestó Marín a Radio Fe y Alegría Noticias este miércoles 7 de septiembre.

De igual forma, expresó que cuando llueve todo se complica más, ya que se vuelve común conseguir en las calles serpientes como la Mapanare.

Marín solicitó a las autoridades arreglar el alumbrado público y que destapen los drenajes.

Agua amarilla con cal

A más de 100 familias de la comunidad La Arenosa I de Guasdualito, municipio Páez, en el estado Apure, les ha tocado buscar bombas de succión para poder surtirse de agua en vista de que en el barrio no funciona el servicio por la red de tubería.

Marlenis Alfonso, contó a Radio Fe y Alegría Noticias que “resuelven” con agua de un pozo perforado desde hace 10 años. Sin embargo, recalcó que este agua no es apta para el consumo, ya que tiene sabor y olor a óxido y cuando se deja en reposo se le forma una nata. Ante ello, reveló que utiliza cal para aclararla.

“Hemos tenido que hacer estas perforaciones porque el agua es vital para la vida. Y si no la tenemos no hayamos cómo hacer nuestras cosas. (…) El agua no está tan buena. En mi casa, por ejemplo, hay que filtrarla, hay que hervirla porque sale amarilla, pero es la que tenemos”.

Afirmó que en otras casas de La Arenosa I al agua le colocan cal o cemento “eso no es beneficioso para la salud. Sin embargo, es la única forma de ponerla clara, pues”.