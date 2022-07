“Hay un rechazo hacia la política y los partidos lo están leyendo”

Lorena Freitez, exministra de Agricultura Urbana, aseguró este miércoles 20 de julio que la sociedad venezolana tiene un rechazo hacia la política y que los partidos con fines políticos “lo están leyendo”.

Durante el encuentro Venezuela Conversa, realizado por la organización Dale Letra, Freitez dijo que ahora desde el chavismo se habla de “renovación”, de “reconectar” a las personas con la política y que las 3R.Nets (Resistencia, Renacimiento, Revolucionar) es un “dispositivo” para ello.

En referencia al liderazgo opositor dijo que los partidos políticos “piensan muy en sí mismos”.

“Es decir, ellos piensan que si dicen lo que la gente quiere escuchar se van a ir con ellos, y yo creo que es todo lo contrario”, expresó.

A juicio de Freitez, lo que ocurrió en Venezuela fue que los partidos expulsaron a sus militantes del debate estratégico, de la toma de decisiones y cree que las organizaciones políticas deben abrirle un espacio a la gente.

“Que se abra un espacio para un debate programático, que parece que a nadie le va a interesar, pero yo creo que la gente está diciendo que ante el colapso del modelo rentista y el debilitamiento de la idea de que ‘a todos nos va a caer la gotica de petróleo’ tenemos que resolver nosotros mismos”, afirmó.

Aclaró que el debate programático es un mecanismo para pensar qué proyecto nacional los partidos políticos le ofrecerán, en principio, a su militancia, luego, a partir del convencimiento, de la incorporación de esta militancia al debate estratégico, va creando sentido común para que ese proyecto, que en un principio es un proyecto partidista, se convierta en un proyecto rector de la sociedad venezolana.

“Es importante que los partidos dejen de infantilizar a la gente y piensen que el pueblo no está interesado en un debate estratégico, en un debate programático, en realizar un debate en términos nacionales. Yo creo que aquí, bien sea por la necesidad, por la propia crisis económica, lo que sea que esté pasando en condiciones materiales, está llevando a mucha gente a las calles a pelear por reivindicaciones puntuales, a encontrarse con sectores con los que no dialogaba, con los que no se encontraba y a empezar a desarrollar estrategias para articular luchas”, aseveró Freitez.

Para la exministra de Agricultura Urbana, en Venezuela se está formando una suerte de articulación social que, si los partidos no la ven, lo que pasará es que esas articulaciones producirán sus propios liderazgos políticos.