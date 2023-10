“Hicimos este llamado a la calle porque la situación es insoportable”

Maira Delgado, docente activa en el Ministerio de Educación en San Juan de los Morros, aseguró que se fue a la calle este 2 de octubre para seguir exigiendo un salario justo, en el marco del inicio de este nuevo año escolar en el país.

“Acá estamos en la lucha nuevamente por nuestras reivindicaciones salariales. Lamentablemente no tuvimos respuesta de parte de nuestra Ministra y efectivamente hicimos este llamado a la calle porque de verdad la situación es insoportable”, dijo Delgado a Radio Fe y Alegría Noticias.

Delgado señaló que su ingreso no sobrepasa los ocho dólares mensuales, por lo que tiene que trabajar en otro sitios para poder cubrir al menos algo de la canasta alimentaria en su hogar.

“Estoy decepcionada totalmente de cómo han tratado a nuestro gremio. Me siento afectada porque cómo es posible que yo gane ocho dólares y ahorita que comienza las clases, un nuevo año, bien chévere como lo dicen ellos. Bien contentos y yo no tenga ni siquiera para comprarle un sacapuntas a mi hija para regresar a clases”, agregó.

Esta maestra, quien dedicó años a preparase para poder ofrecerle un bienestar a su hija, hoy no cuenta con ingreso de acuerdo a su nivel profesional.

“Yo tengo una hija con discapacidad y tengo que trabajar después que salgo de la escuela: me tengo que ir a trabajar de 12 a 12 de la noche, porque el salario no me alcanza. Entonces, ¿cómo quieren ellos que nosotros vayamos muy contentos y felices a la escuela cuando esta situación es insostenible?”, se preguntó.

Delgado hizo un llamado a las autoridades de educación para que busquen una solución a este conflicto, para así evitar que se siga perdiendo la calidad educativa de los estudiantes.

“De verdad queremos una solución a esta problemática, que no solamente nos afecta a nosotros los docentes que estamos aquí, sino a todos los colegas que se mantienen en las escuelas y lamentablemente se sienten amenazados y no les dejan asistir a estas asambleas”, sentenció.

