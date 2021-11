Omar Malavé se quitó la vida

Conmoción en el mundo del béisbol venezolano. El experimentado estratega Omar Malavé murió a los 58 años de edad este lunes 22 de noviembre, en su residencia de Dunedin, Florida, Estados Unidos.

Su hija Omarling Malavé informó a través de las redes sociales en un escrito en inglés que su padre se había quitado la vida.

«Para todos los que quieran saber qué pasó. Se mató. Esta es la verdad que no me contendré porque la salud mental es muy importante. ¡Le puede pasar a cualquiera! Incluso alguien como #omarmalave. Nunca en un millón de años pensaría que mi papá haría esto, pero lo hizo»

Antes, fuentes cercanas a la familia el ex pelotero había padecido de COVID pero al parecer sufrió una recaída, pero la versión no fue confirmada por la joven.

