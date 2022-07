IRFA Guárico gradúa a 20 jóvenes como Técnico Medio

Un total de 20 jóvenes se graduaron este 29 de julio como “Técnico Medio en Contabilidad” en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) en la modalidad en la sede de San Juan de los Morros, en el estado Guárico.

Esta es la XXII promoción que cuenta esta institución en el estado. Forma a jóvenes y adultos en la modalidad semipresencial para obtener un título de bachiller y continuar en una carrera universitaria.

El director de la institución, Juan Carlos Leal, presidió el acto y ofreció una palabras de felicitaciones y los motivó a seguir formándose para seguir alcanzando metas en sus vidas.

Foto: Xiomara López

Nunca rendirse

María Victoria Ortiz es una joven que muchas veces quiso abandonar los estudios. No obstante, dentro de la institución contó con el apoyo de unas docentes que estaban ahí, quienes la animaron para no dejarse vencer por la apatía.

“Bastante bien, los profesores siempre han sido muy buenos y atentos y cuando uno quería rendirse ellos siempre los animaban”.

Por su parte, Leonor Méndez, otra joven que a pesar de muchas limitaciones económicas siguió adelante y no desmayó hasta que obtuvo su título.

“Le doy gracias a mi profesores, porque ellos me enseñaronn muchas cosas. Gracias a ellos he salido adelante, a mis compañeros de clases, quienes me han respetado y valorado por ser lo que soy. Gracias a todos los docentes y coordinadores”.

Méndez aspira seguir estudiando porque quiere sacar una carrera universitaria para seguir superándose cada día. Esto a pesar de las limitaciones que incluye cursa una carrera en este país.