Iván Freites sobre distribución de gasolina: hasta ahora es muy desordenado

Para el secretario general de la Central Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, el plan de distribución de la gasolina, anunciado por el presidente, Nicolás Maduro, se desarrolla de forma “desordenada” en el país.

Según Freites, en el estado Falcón no se ha aplicado este plan porque en las estaciones de servicio de esta entidad no hay aparatos para cobrar y registrar cuanta gasolina se surte a cada carro, “esto ha traído como consecuencia que allí no la esté pagando nadie”, aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias.

Mientras que en la zona limítrofe del Táchira se cobra a 3.500 pesos por litro, el equivalente a un dólar. En la Región Capital dice que no se consigue la gasolina a 5.000 bolívares, tal como había ordenado el mandatario nacional este sábado.

Respecto a la duración del consumo del combustible traído de Irán, del cual se calcula sea un millón 500 mil barriles de gasolina, dijo que alcanzaría para unos 15 días.

“En condiciones normales esa gasolina no dura más de 15 días en Venezuela ¿después de estos 15 días qué vamos a hacer? habrá que volver a traer gasolina de Irán”. Iván Freites

Indicó que el país persa tiene los mismos problemas que Venezuela y que el Gobierno nacional debe tener cuidado a la hora de hacer negocios con Irán.

Este sábado 30 de mayo el jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció que a partir del lunes 1ro de junio abrirían todas las gasolineras del país con un nuevo esquema de precios.

La gasolina subsidiada tendría un costo de 5 mil bolívares por litro y en 200 estaciones de servicio la venderían a 0.50 dólares por litro, que se pagaría directamente con divisas.