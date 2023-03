Jaime Lorenzo: la salud pública se privatizó porque el Estado no hace su trabajo

Para nadie es un secreto que los centros de salud pública del país se encuentran en condiciones inadecuadas porque quien tiene la “obligación” de dotar los hospitales del país y garantizar la salud a los ciudadanos no han hecho su trabajo. Así lo afirmó el director ejecutivo nacional de Médicos Unidos por Venezuela, Jaime Lorenzo.

Según Lorenzo, como el Estado no ha hecho su trabajo, son los mismos ciudadanos quienes tienen que resolver; a este fenómeno lo llama la privatización de la salud pública.

“No dan la dotación en los establecimientos y han creado algo que hemos llamado una privatización indirecta de la salud pública porque cualquier persona que acuda a un centro tiene que hacerse los estudios fuera de ese centro, comprar materiales y comprar medicamentos”, afirmó este viernes 10 de marzo en De Primera Mano, programa transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

“El deterioro es en todo el sistema sanitario y en los hospitales se pone más en evidencia”, dijo el director de la organización en el marco del Día del Médico en Venezuela.

Explicó que, según datos de Médicos Unidos Venezuela, el 90 % de la población venezolana que acude a los centros de salud públicos, no pueden pagar una clínica o no tienen un HCM y se encuentra con que no hay servicios de laboratorios o rayos X, porque no funcionan o están funcionando de manera inadecuado.

Aseguró que para hospitalizar al paciente o hacer una intervención quirúrgica son los mismos pacientes o sus familiares quienes tienen que comprar los medicamentos. “En muchos casos hasta tienen que llevar el agua y la comida”, comentó.

Los médicos se mantienen en los hospitales por acción social

Para Jaime Lorenzo, el personal sanitario que se mantiene en los hospitales y no se ha ido del país es porque los inspira la acción social.

Dijo que aún cuando son los médicos, enfermeros y demás personal los que están llevando adelante los hospitales, se presentan arremetidas contra los sanitarios con acusaciones de robar insumos médicos que al final se comprueba que no tenían aval.

Asimismo, señaló que antes y durante la pandemia hubo una gran migración que ha producido una merma en la capacidad de atención y red hospitalaria. También ve con preocupación que los estudiantes y recién egresados de la salud están pensando en irse también.

