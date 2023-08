Jenni Hermoso: “en ningún momento consentí el beso”

Jenni Hermoso, jugadora de la selección española de fútbol que se acaba de coronar campeona del mundo, le salió al paso a las declaraciones de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación de Fútbol de España, y desmiente que haya consentido el beso que le dio el dirigente, al momento de la premiación.

Literalmente, Hermoso exclamó que “tal y como se vio en las imágenes en ningún momento consentí el beso y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

En otro mensaje remató diciendo que “me sentí vulnerable y víctima de una agresión, (fue) un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo y sin ningún tipo de consentimiento de mi parte”.

La polémica se avivó este jueves 24 de agosto cuando Rubiales declaró que no dimitirá y cuestionó al que llama “exacerbado feminismo”. En una asamblea en la cual se encontraban presentes sus dos hijas, el directivo aseguró ante las cámaras que “esta jugadora falló un penalti. Le dije: olvídate del penalti, sin ti no habríamos ganado el Mundial. Ella me contestó: ‘Eres un crack‘. Jenni me agarró de las caderas y al dejarme en el suelo, me acercó a su cuerpo y nos abrazamos. Yo le dije: ¿Un piquito? Ella dijo ‘vale‘. Dijo que era una anécdota. De la anécdota se pasa al vídeo y luego al comunicado que no entendí”.

Las jugadoras se declaran en huelga y se restean con Hermoso

Sin embargo, el conflicto se agudizó este viernes 25. Las 23 jugadoras de la selección triunfadora y otras 58 exjugadoras firmaron un comunicado en el cual repudian las palabras de Rubiales, apoyan irrestrictamente a Hermoso y en el caso de las activas advierten que no seguirán jugando mientras se mantengan como dirigentes de la RFFE otros personeros además de Rubiales.

“Las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres […]. Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”.

Y agregan en otro apartado: “Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español”.

“Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”.

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

