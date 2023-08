Rubiales sorprende al anunciar que no dimitirá y ataca a críticos y a la víctima

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, resiste a los embates en su contra desde varios ángulos y sorprende al anunciar que no renunciará a su cargo.

“No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Voy a luchar hasta el final y espero que se cumpla la ley”, dijo Rubiales de forma tajante este viernes 25 de agosto según reseña la prensa deportiva internacional.

De acuerdo con las informaciones divulgadas el jueves 24 de agosto, para este viernes se esperaba que Rubiales renunciara en la asamblea extraordinaria que convocó. No obstante, un nuevo giro lo pone en el centro de las noticias.

Con el anuncio, el máximo jefe del fútbol español se pone en contra de políticos, deportistas, la FIFA, la agencia que tiene los derechos de la futbolista Jenni Hermoso, a quien habría besado sin consentimiento.

El giro en los acontecimientos recibió el apoyo de los asistentes a la asamblea extraordinaria que se cierra entorno a Rubiales y sus argumentos.

Rubiales afirma que el beso fue consentido

Lo que desató la polémica parece que no fue tal, según el relato de Luis Rubiales. De acuerdo con el presidente del fútbol español, hubo consentimiento.

“Esta jugadora falló un penalti. Le dije: olvídate del penalti, sin ti no habríamos ganado el Mundial. Ella me contestó: ‘Eres un crack‘. Jenni me agarró de las caderas y al dejarme en el suelo, me acercó a su cuerpo y nos abrazamos. Yo le dije: ¿Un piquito? Ella dijo ‘vale‘. Dijo que era una anécdota. De la anécdota se pasa al vídeo y luego al comunicado que no entendí”, expuso en la asamblea.

Ataque contra el feminismos

Luis Rubiales no se quedó con el anuncio de su no dimisión y fue más allá. Luego de asegurar que el beso fue consentido, desmintiendo así a la propia futbolista que emitió un comunicado exigiendo justicia, también atacó al movimiento feminista.

“Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto.” @Jennihermoso



Leer comunicado completo:https://t.co/MNY4yqLH7g#futpro #futfem pic.twitter.com/92SspR4FOt — FUTPRO (@futpro_es) August 23, 2023

Acudirá a los tribunales

“Se está ejecutando un asesinato social, se me está intentando matar. Desde hace 5 años van a por mí por tierra, mar y aire. Siempre es el mismo, él y sus títeres. A algunos poderosos ya dije que les iba a molestar. Se está vendiendo otra cosa en los medios que rinden pleitesía al falso feminismo, una gran lacra en este país. Hijas, aprendedlo, vosotras sois feministas de verdad”. Justo en este momento, Rubiales fue aplaudido por la asamblea.

También dijo que acudirá ante los tribunales de España para defender de lo que considera ataques personales en su contra desde hace cinco años.

“La señora Díaz, Montero, el señor Echenique, han hablado de vejar, agredir… ¿Qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente? Me voy a defender en los juzgados”, dijo Rubiales.

Como le dije un día a Abascal desde la tribuna del Congreso, yo a los matones les sostengo la mirada.



Desde la impunidad del patriarcado y protegido por sus amigotes millonarios, Rubiales piensa que nos da miedo. Pero no. Para nosotras es un honor estar del lado correcto. pic.twitter.com/joGbSd5b0g — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 25, 2023

