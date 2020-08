Jesuita Arturo Peraza sobre comunicado de la CEV: La solución no es llamar a la inmovilización

El sacerdote jesuita Arturo Peraza expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que en el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) este martes, se solicita a la oposición generar alternativas ante la situación dramática que vive el país y no a promover la inmovilización.

Respecto a la lectura que le dieron al comunicado varias figuras vinculadas a la oposición, la alarma se activó porque “en el contexto del comunicado, participar puede entenderse como votar, pero no es la única opción”.

Por eso apuntó que “la participación es mucho más que ir a votar”.

Aclaró que él no es un vocero de la CEV. Sin embargo, ofreció su interpretación respecto a dicho texto, el cual fue cuestionado por dirigentes como María Corina Machado al calificarlo como una claudicación a favor del oficialismo.

Peraza aseguró que el punto fundamental y que se deja claro en el escrito, es el carácter ilegítimo que para la conferencia episcopal tiene la administración de Maduro.

Indicó que ante esa ilegitimidad, la oposición que lidera Juan Guaidó ha dicho que no irán a las próximas elecciones parlamentarias programadas para el 6 de diciembre, lo que se traduce en inmovilización y el no hacer nada no responde a la situación dolorosa que atraviesa la población.

Quien también fuese Superior de los jesuitas en Venezuela recalcó que “en el fondo, el problema lo ha generado el Gobierno, pero como oposición tienes que ofrecer alternativas y no lo están haciendo”.

Por eso, para Peraza, “la simple abstención no basta”.

Señala que la CEV habla de participación masiva. Y por ende, allí queda un trabajo de las organizaciones políticas para determinar modos de participación masiva y ciudadana, entre otras la presión por condiciones de electorales aceptables con supervisión internacional.

Los caminos de la Constitución

A la oposición y a los grupos políticos les correspondería determinar los modos de participación como el referéndum, plebiscito, protestas y manifestaciones ciudadanas, dijo Peraza, excluyendo el camino de la violencia.

La conferencia sí reconoce los demás modos de participación que la Constitución da y esto pone en el tapete temas como el referéndum, plebiscito, protestas y manifestaciones ciudadanas y el tema electoral. es decir, tienes un paquete de cosas, habría que establecer nuevas líneas de acción política. Arturo Peraza

Este es un mensaje del sacerdote y también abogado que, tal vez, tampoco sea bien visto por los dirigentes opositores, tanto de los llamados radicales como los que encabeza Juan Guaidó, toda vez que les pone la pelota en su cancha para que ofrezcan soluciones reales, concretas y viables y no mera acusaciones y confrontaciones hacia los contrarios.