Desde las instalaciones del Hotel Rosa Bela de Puerto Ordaz, la Cámara de Turismo del estado Bolívar juramentó a su nueva directiva para el período 2025-2027 encabezada Jonathan Linares.

Con respecto a las propuestas, Linares enfatizó en la necesidad de mejorar la conectividad aérea del Parque Nacional Canaima y al sur de Bolívar e impulsar la recuperación de la Troncal 10. Además, alegó que es importante incrementar el número de estaciones de servicio al sur de Bolívar, ya que las existentes no son suficientes para abastecer a los operadores turísticos que hacen vida en la región.

Linares estará compartiendo la gestión con Nuno Dos Santos como primer vicepresidente y Fernando Camero como segundo vicepresidente. La tesorería estará a cargo de César Reverón y en el directorio estarán Odimar López, Gabriela Truffino, Carlos Lezama, Yolimar Rondón, Henyulitze Pérez, Petro Toledo y Carlos Calogero. Como suplentes se desempeñarán María Joao Custodio, David Di Blasio, Zaideeht Villarroel y María Nieves Ferrer.

Linares es promotor turístico con 29 años de trayectoria en la región.

La presidenta saliente, Joao Mourato, presentó una memoria y cuenta de su gestión en la que celebró la alianza formada con otras cámaras de la región, como la Cámara Venezolana Italiana, y distintas operadoras turísticas de la región. Asimismo, recopiló evidencias de las capacitaciones hechas a lo largo del tiempo a los afiliados y la creación de una página web para la institución.

El evento contó con la participación de distintas personalidades del área turística que han venido trabajando con la Cámara de Turismo del estado Bolívar, así como representación gubernamental con la intervención de la secretaria de Turismo regional, Keyla Peñalver.

Sobre la orientación de su gestión, Linares aseguró que trabajará en lograr la unificación del sector turístico en Bolívar, promoviendo la capacitación y la organización de todo el sector.

Movilidad y combustible: los principales retos según la Cámara de Turismo del estado Bolívar

Durante su juramentación, Linares comentó la experiencia que ha tenido con la operadora de su propiedad, Kuravaina Tours. Desde su visión de operador turístico y especialista en el área, plantea distintas acciones para promover el turismo como actividad económica regional.

A su vez, hizo referencia al gran interés que tienen otros países en visitar el estado Bolívar, tanto por fines vacacionales como para producción cinematográfica y alianzas estratégicas.

“Primero, es importante la unión del gremio turístico en el estado. Es el estado más grande de Venezuela y necesitamos trabajar unidos remando en el mismo sentido para lograr, de alguna forma, la comercialización del estado a nivel internacional. Es un estado como muchas zonas turísticas para aprovechar como lo tenemos del lado de Canaima, el Roraima, y tenemos que sincronizarnos y trabajar en orden y con excelentes tarifas”, inició el nuevo vocero del turismo regional.

-¿Cuál es la propuesta que tienen con respecto a rutas de movilización tanto aéreas como terrestres?

– El tema aéreo en Bolívar es el más importante. Como estado más grande, tenemos la zona de Canaima y Gran Sabana, específicamente Santa Elena de Uairén. También tenemos el norte de Brasil que está álgido de comunicación aérea hacia Guayana, Canaima y la Isla de Margarita. Entonces, creo que uno de los principales motores de impulso es el transporte aéreo. Las vialidades se están reparando, se han visto avances, creo que con la nueva gestión de la gobernadora (Yulisbeth García) propuso que va a ser uno de sus primeros motores de lanzamiento.

-¿Cuáles son los retos que ofrecen los operadores turísticos en zonas con poco acceso?

– Los retos, por el tamaño del estado, tenemos un tema de distribución de combustible en algunas zonas por lo lejanas que son. Yo propondría que debe haber más estaciones de servicio porque el estado es demasiado grande. Son muchos kilómetros, esas distancias las hacemos en vehículos rústicos que tienen mayor consumo de combustible. Es un punto álgido que debemos tratar con el Gobierno nacional, crear más estaciones de servicio al sur de Venezuela, específicamente la Troncal 10.

Niegan fallas en servicios públicos y afectación minera

A pesar de las aseveraciones hechas por múltiples organizaciones no gubernamentales, entre ellas Kapé Kapé y SOS Orinoco, Linares negó que exista afectación por la minería a las zonas turísticas como el Parque Nacional Canaima. También alegó que no hay contaminación de ríos en esta área.

Asimismo, rechazó que haya fallas de servicios públicos en estas zonas del país.

“El tema de servicios públicos generalmente pasa en la ciudad. En la Gran Sabana no tenemos problemas de servicios públicos porque usamos el agua de los ríos, el río es por gravedad. La energía eléctrica hacia esa zona prácticamente no falla y cuando lo hace, falla toda la línea completa desde Santa Elena de Uairén. En las ciudades sí tenemos ciertos problemitas de agua y de luz, pero han mejorado progresivamente”, afirmó.

La declaración se hace de cara a las más de 24 horas sin agua que pasaron numerosas parroquias de Puerto Ordaz. Asimismo, la organización SOS Orinoco ha denunciado la gran expansión de la actividad minera en zonas protegidas del Parque Nacional Canaima.

“Considero que el estado Bolívar está muy tranquilo, además, en el ámbito de delincuencia. Es necesario que haya estaciones de servicio abiertas 24 horas para no limitar el turismo. Otra necesidad es el vuelo Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar a Canaima. Tenemos muchos problemas para comercializar el vuelo de Canaima solo los jueves y domingos desde Caracas. Eso limita coordinar los circuitos turísticos”, cerró.

-¿Cómo afecta la minería al potencial turístico del estado?

– Puede haber un tema de contaminación en los ríos. Pero no nos está afectando directamente al turismo. Los parques están tranquilos y en las zonas donde se desarrolla el turismo como tal no hay minería al momento. Puede ser que en sus alrededores exista, pero en las zonas turísticas no hay minería.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra App.