José Félix Maíz estaba recluido en “condiciones indignas”

Tras la muerte de José Félix Maíz este martes 31 de enero, Martha Lía Grajales, integrante del Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega, en Caracas, afirmó que éste estuvo en unas “condiciones de reclusión indignas”, luego de que se convirtiera en uno de los cinco jóvenes detenidos en 2021 durante la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro.

En declaraciones al programa Claro y Raspa’o, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, Grajales detalló que Maíz se encontraba hacinado en una celda del centro de detención policial en San Agustín del Sur, en Caracas, cuya hamaca donde descansaba estaba colgada justamente encima de lo que denominan como “la muerte”, una bolsa negra de basura que recogía los desechos fisiológicos de todos los privados de libertad.

“José Félix tenía que dormir, permanecer en su celda, con ese olor nauseabundo y expuesto a estos desechos fisiológicos”, dijo la integrante del Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega, quien aseguró que en el mes de noviembre de 2022 denunciaron que la salud del joven presentaba un gran deterioro debido a las condiciones en las cuales permanecía detenido.

Como consecuencia del hacinamiento, José Félix realizaba sus necesidades fisiológicas en la misma celda y tenía que permanecer en ese espacio sin ventilación, sin poder salir y tomar aire o tomar el sol, a menos de que pagara un dólar para poder salir, lo cual es un derecho garantizado por el Estado venezolano.

Deterioro de la salud de José Félix

En el mes de noviembre de 2022, José Félix presentó problemas para orinar, bajó de peso, tenía mucha debilidad corporal y fiebre. Por ello, el Comité por los Derechos de La Vega solicitó el cambio de celda y que se le mejoraran las condiciones de reclusión. Y aunque lograron lo primero, “las nuevas condiciones en las que fue trasladado, a nuestro parecer, permanecieron prácticamente iguales”, indicó Grajales.

El miércoles 18 de enero de 2023 José Félix se encontraba muy mal de salud. Lo trasladaron hacia un Centro de Diagnóstico Integral y luego de recibir asistencia médica le diagnosticaron lechina, mejor conocida como varicela; también una posible tuberculosis.

Dos días después, el viernes 20 de enero, Martha Lía Grajales lo visitó. Cuenta que el joven no podía mantenerse en pie. “Tenía los ojos hinchados, así como la boca. No podía abrir los ojos, tampoco sostenerse, tenía mucha debilidad corporal”, relató Grajales.

Después visitar infructuosamente los hospitales públicos El Algodonal, Pérez Carreño y el Hospital Clínico Universitario, le atendieron en el Hospital Domingo Luciani; allí permaneció José Félix desde el viernes 20 de enero hasta el 31 de enero, cuando falleció.

El informe médico inicial diagnosticó septicemia a José Félix, pero luego llegó el examen que confirmó que era positivo para tuberculosis.

Detenido cuando compraba un kilo de arroz para su familia

El 12 de junio de 2021 José Félix Maíz había ayudado a unas familias de su comunidad a cargar agua y le pagaron un dólar, con el cual fue a comprar un kilo de arroz para sus cuatro hijos.

Pero en ese momento se realizaba un operativo policial denominado Gran Cacique Indio Guaicaipuro en La Vega, con el fin de desmantelar a la banda de Carlos Revette, alias “el Koki”.

Algunos vecinos le avisaron a José Félix que la policía estaba en los alrededores, que mejor se resguardara y él respondió que solo iba a comprar un kilo de arroz, que él no le debía nada a la justicia.

Cuando se encontró a los funcionarios estos le pidieron a José Félix su cédula de identidad, él se las mostró, luego los funcionarios le dijeron que los acompañara para radiarlo en la patrulla pero, según Martha Lía Grajales, esto no sucedió.

“Lo montaron en la patrulla y lo llevaron al centro de detención policial de La Quebradita. Allí los funcionarios le extorsionaron, le pidieron 5.000 dólares para no presentarlo ante los tribunales y José Félix les decía: ‘ustedes no me están viendo que yo andaba con un dólar para comprar un kilo de arroz para mis hijos. ¿Cómo les voy a dar 5.000 dólares? Si además yo no he hecho nada. No hay ninguna razón para que ustedes me detengan'”, contó Grajales.

“Nunca debió estar preso”

Los funcionarios finalmente presentaron a José Félix y a Darwin Ribas, otro de los cinco muchachos detenidos, ante los tribunales como si fueran miembros de la banda de “El Koki”.

“Les sembraron una pistola 9 milímetros en terribles condiciones, una pistola que además pudimos demostrar en el juicio que ni siquiera tenía la capacidad de percutir, y un rifle de aire. Según la versión de los funcionarios, José Félix y Darwin Ribas Polanco estaban apuntando a una comisión policial, aproximadamente de 1.400 funcionarios, y que una vez que les detuvieron les encontraron esas armas y por eso los presentaron”, apuntó Grajales.

El Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega aseguró que José Félix nunca debió estar detenido y que además debió recobrar su libertad plena en el mes de diciembre de 2022.

