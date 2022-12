Jubilados y pensionados se concentrarán este viernes en Plaza Caracas

Omar Vásquez, secretario general de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela (FENAJUPV), informó que este viernes 9 de diciembre a las 10:00 am se concentrarán en Plaza Caracas y a nivel nacional en las oficinas regionales del Ministerio del Trabajo, para que se atiendan sus exigencias.

Los pensionados la están pasando muy mal con el alza diaria del dólar, pues “si desde un principio los 130 bolívares no alcanzaban para nada, ahora menos”, aseveró Vásquez en el programa Claro y Raspao de Radio Fe y Alegría Noticias.

Vasquéz afirmó que desde el 9 de marzo de este año consignaron un total de seis comunicaciones al Ministerio Trabajo y que, tras previas conversaciones con el ministro, acudirán nuevamente para que los escuchen y les den soluciones a, por lo menos, algunos de los seis puntos que plantean y consideran necesarios y meritorios.

Detalló que los puntos son: que el seguro social se apegue al Art. 91 de la constitución; la instalación de una comisión tripartita para que se revise el valor de la canasta básica alimentaria; la aprobación de un bono de apoyo familiar que sea abonado este mes; el pago del tercer mes de aguinaldo; que se revise la ley del seguro social; y que las instituciones apliquen lo que dice el Art. 3 de la Ley del Estatuto sobre Regímenes de Jubilaciones y Pensiones.

“El problema no es que los jubilados estén en salario mínimo, sino que el 95% están así debido a que las instituciones no aplican lo que dice el Art. 3 de la Ley del Estatuto sobre Regímenes de Jubilaciones y Pensiones, que las obliga a revisar las asignaciones cada vez que se produzca una modificación en la escala de grandes sueldos y salarios”, comentó.

Por su parte, manifestó que el bono que solicitan sería un paliativo para cubrir los gastos, no del mes de diciembre, sino de alimentos y medicinas, porque lo que reciben no les alcanza ni para el mercado de una semana. Catalogó como inaceptable que las 34 solicitudes entregadas al presidente no hayan tenido respuesta.

“Por lo menos en el Ministerio del Trabajo nos suben al despacho del ministro, nos ofrecen café, reciben y conversan las comunicaciones, pero no pasa de eso. Yo creo que nosotros merecemos más que una simple conversación y un café”, indicó.

Se olvidaron de los jubilados en el exterior

Asimismo, demandan una respuesta para los más de 200 mil jubilados y pensionados del exterior que tienen cinco años y 11 meses sin poder cobrar su pensión, tal y como lo expone la Constitución, los convenios binacionales y multinacionales firmados por el Gobierno y la carta de las Naciones Unidas, expuso el Vásquez.

Sobre los 2200 dólares que el Estado prometió a los jubilados de 2018, expresó que siguen a la espera de que se haga efectivo y que su objeción continúa siendo que no pueden dar un beneficio a una persona que tiene cinco años jubilados y al resto no.

En cuanto al acceso a la salud, mantienen una lucha por la homologación del seguro HCM y por la póliza funeraria. “Es lamentable que tengamos que estar pidiendo colaboración para poder enterrar a un jubilado o pensionado. Esa es la respuesta del gobierno a quienes dedicaron más de 25 y 30 años de servicio al país”, sentenció.