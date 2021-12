Jugador de la NBA usa zapatos que retratan la crisis de Venezuela

Enes Kanter​, jugador de la NBA, emprendió una campaña mediática a través de las redes sociales en donde presenta unas zapatillas que retratan la crisis económica y social que se vive en Venezuela.

Durante el juego entre Celtics vs Lakers Kanter dio a conocer los zapatos en los cuales se observan dibujos de la migración venezolana ilustrados por el caricaturista venezolano Jorge Torrealba.

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial de Naciones Unidas (R4V), el éxodo actual del país supera los 6 millones de emigrantes, la segunda migración más grande del mundo.

De ellos, 4 millones 992 mil 664 están ubicados en algún país de América Latina y El Caribe, de acuerdo con la actualización del 24 de Noviembre de 2021.

Enes Kanter Freedom​, es un jugador de la NBA de nacionalidad turca y estadounidense que juega para el Boston Celtics. Se caracteriza por ser un jugador agresivo, y su posición es pivot, mide 2,08 metros de alto.

I’m here to raise the voices of millions against a Dictatorship that made

6 million+ people flee #Venezuela



6 million+ people who are now looking for a chance to survive outside of their country & dreaming of returning home to hug their loved ones



We need to help #SaveVenezuela pic.twitter.com/RMy3cqCndj