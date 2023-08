La FIFA suspende por tres meses Luis Rubiales

La Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió suspender de manera provisional a Luis Rubiales de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) tras el escándalo con la jugadora de la selección nacional, Jennifer Hermoso.

Esta decisión, publicada este sábado 26 de agosto, incluye suspenderlo de toda actividad relacionada con el fútbol en España y en el resto del mundo. La medida será por noventa días y mientras dure el procedimiento disciplinario que abrieron en su contra el pasado jueves 24 de agosto.

La Comisión además ordenó a Rubiales abstenerse se intentar contactar, así sea mediante terceros, a Jennifer Hermoso “o a su entorno cercano”. Lo mismo aplica para oficiales y empleados de la RFEF.

La medida incluye también su suspensión como vicepresidente de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés).

La RFEF comunicó poco después haber recibido la notificación de la suspensión provisional de Rubiales. Mientras tanto, informó que el vicepresidente adjunto, Pedro Rocha Junco, asumirá la presidencia interina durante este periodo.

“Luis Rubiales ha manifestado que se defenderá legalmente en los órganos competentes. Confía plenamente en las instancias de la FIFA y reitera que, de esta manera, se le da la oportunidad de comenzar su defensa para que prevalezca la verdad y se demuestre su completa inocencia”, agregó.

De acuerdo con las informaciones divulgadas el jueves 24 de agosto, para este viernes se esperaba que Rubiales renunciara en la asamblea extraordinaria que convocó. No obstante, afirmó: “no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Voy a luchar hasta el final y espero que se cumpla la ley”.

La RFEF se para del lado del Luis Rubiales

Este viernes, la Asociación de Futbolistas Profesionales (Futpro) también emitió un comunicado en el que las 23 jugadoras de la selección de España y otras 58 exjugadoras repudiaron las palabras de Rubiales y apoyaron a Hermoso. En la carta, advirtieron que no seguirán jugando mientras se mantengan como dirigentes de la RFFE otros personeros además de Rubiales.

Ante esto, la RFEF manifestó que han intentado comunicarse con la jugadora afectada, “habiendo resultado infructuoso en todo momento”. Agregó que presentarán acciones legales para defender a Rubiales “que ha expuesto de una forma clara y sencilla cómo se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio por parte de amplios sectores de la sociedad”.

La Real Federación puso en entredicho la versión de Hermoso quien dijo “que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

En su sitio web acompañaron el comunicado con una serie de fotografías como “demostración de que los hechos expuestos por el Sr. presidente son absolutamente ciertos y que no miente” durante la celebración del pasado domingo. En las imágenes fijas, aseguran que Hermoso “está realizando una acción de fuerza” al cargar en peso a Rubiales.

“La RFEF y el Sr. presidente demostrarán cada una de las mentiras que se difundan ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora”, prosigue el comunicado añadiendo que iniciarán las acciones legales que correspondan.

Ante la posibilidad de que las jugadoras de la sección no vuelvan a convocatorias, la Federación añadió: “la participación en la selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello”.

