Manuelbis Pereira, una mujer de 41 años, oriunda de San Juan de los Morros, estado Guárico, anda bregando desde la pandemia en la venta de joyas: diferentes metales, oro enchapado, plata y relojería.

Además, ofrece preparaciones profesionales y motivacionales. Manuelbis es licenciada en Educación y actualmente trabaja con la empresa Inspiración Joyas, donde te financian para que logres ser un empresario independiente.

Las medidas de confinamiento por la COVID-19 llevaron a Manuelbis a reinventarse. Durante ese tiempo, descubrió una empresa que ofrece financiamiento para que pueda emprender en la venta de joyas, relojes y otros accesorios. Fue entonces cuando vislumbró la oportunidad de diversificar sus fuentes de ingreso y construir un negocio propio, aprovechando su experiencia previa en educación para desarrollar estrategias de venta y motivación personal. Además, la posibilidad de manejar su propio tiempo y ser su propia jefa le brindó una nueva perspectiva sobre el emprendimiento femenino, inspirándola a capacitar a otras mujeres en el área.

“Sí, bueno, este emprendimiento surgió durante la pandemia. Esa situación nos llevó a la necesidad de reinventarnos a muchos, a nivel mundial. Fue entonces cuando conocí una empresa que me brindó la oportunidad y me dio crédito para vender, permitiéndome trabajar con su capital. Allí identifiqué una necesidad en el sector educativo, que es donde me desempeño, y bueno, fue excelente. A partir de ahí, fui creciendo”, contó Manuelbis.

Estrategias de adaptación en un mercado volátil

Algunos de los obstáculos que ha tenido que enfrentar esta guariqueña ha sido el tema económico del país, con la devaluación del bolívar a causa del incremento del dólar.

Esta situación ha generado una gran incertidumbre en el mercado, dificultando la planificación y el crecimiento de los negocios. Sin embargo, a pesar de esta problemática, ha sacado a flote su resiliencia y se ha reinventado para poder seguir adelante con su negocio. Su capacidad para adaptarse y encontrar nuevas oportunidades en medio de la adversidad es un ejemplo inspirador para otros emprendedores.

«Sí, el principal obstáculo que encontramos en el camino fue la fluctuación de la economía del país. Sin embargo, hemos buscado maneras de reinventarnos y desarrollar estrategias para no quedarnos lamentándonos, sino para ‘fabricar nuestros propios pañuelos’ y encontrar soluciones. Nos adaptamos a nuestra situación trabajando con diferentes tasas de cambio y otras monedas. En un momento, dependíamos únicamente del dólar paralelo debido a que las prendas las traemos de Brasil, lo que generaba la dificultad de pago para algunos clientes. Ahora nos hemos ajustado y estamos trabajando con la tasa del Banco Central, lo que ha ayudado a superar esa reticencia inicial. Además, ofrecemos crédito a las personas porque entendemos que quizás no dispongan de efectivo inmediato, brindándoles la facilidad de pagar en cuotas. De esta manera, hemos podido solventar ese aspecto que nos estaba frenando”, explicó la emprendedora.

Manuelbis ha logrado consolidar su negocio. Desde sus inicios en la época de la pandemia hasta la actualidad, ha podido extender sus ventas al mercado internacional, con vendedoras en Estados Unidos y en Chile. Este crecimiento no solo demuestra su visión empresarial, sino también su capacidad para adaptarse a los desafíos del mercado global. Su liderazgo ha inspirado a otras mujeres emprendedoras a seguir sus pasos, demostrando que, con determinación y esfuerzo, no hay fronteras para el éxito.

Su historia es un testimonio de resiliencia y empoderamiento. Desde San Juan de los Morros, esta mujer visionaria ha demostrado que la adversidad puede ser el trampolín hacia el éxito. Su capacidad para reinventarse durante la pandemia, su habilidad para sortear los desafíos económicos y su visión para expandir su negocio a nivel internacional son un ejemplo inspirador para todos.

Manuelbis no solo ha construido un negocio próspero, sino que también ha abierto caminos para otras mujeres, demostrando que, con determinación, creatividad y pasión, no hay límites para lo que se puede lograr. Su historia nos recuerda que, incluso en los tiempos más difíciles, el espíritu emprendedor y la capacidad de adaptación pueden transformar los obstáculos en oportunidades, dejando una huella imborrable en el mundo del emprendimiento femenino.

