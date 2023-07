La salsa sigue diciendo presente en los escenarios venezolanos. En los próximos meses y tras una década de ausencia, se presentarán en Caracas los salseros La India, Rey Ruiz y El Grupo Galé, quienes llevarán su ritmo caribeño a los fanáticos de este género en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco el sábado 30 de septiembre.

La boricua Linda Bell Viera Caballero, mejor conocida como La India, regresará a suelo venezolano para interpretar sus exitosos temas, entre esos: Ese hombre, Mi mayor venganza, Vivir lo nuestro, Qué ganas de no verte nunca más, O ella o yo, No me conviene, Nunca voy a olvidarte, entre otras.

Por su parte, el cubano Reinero Ruiz Santiago, quien lleva como nombre artístico Rey Ruiz, se paseará por sus interpretaciones románticas que lo dieron a conocer en la década de los noventa: No me acostumbro, Mi media mitad, Luna negra, Amiga, Si te preguntan, Estamos solos, y muchas más, pondrán a su público a rememorar momentos y mover fibras en el referido espacio caraqueño donde recientemente se presentó el también exponente de la salsa, Víctor Manuelle.

Entretanto, desde Colombia llegará El Grupo Galé, famoso por sus emblemáticas melodías El amor de mi vida, Ya no te puedo amar, Regresa pronto, Perdóname, Cómo duele llorar.

Costos de los boletos

Los precios para ver a estos exponentes de la salsa los fijaron de la siguiente manera:

Standing – Regresa pronto (50 dólares)

Coctelera – Ese hombre (90 dólares)

VIP – Si te preguntan (180 dólares)

Súper VIP – Mi mayor venganza (250 dólares)

Fans – Amiga (4.000 dólares, zona box completa)

Quienes deseen asistir a este concierto, pueden adquirir sus entradas en las taquillas de Ticketmundo y en el sitio web www.ticketmundo.com.ve.

Para mayor información: @cpproducciones, @yosoylaindia, @reyruizsalsa y @grupogale (en Instagram).

