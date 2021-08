La Prensa de Nicaragua dejó de circular por falta de papel

El casi centenario diario nicaragüense La Prensa dejó de circular en su versión impresa este jueves 12 de agosto por falta de papel periódico. Su junta directiva informó la noticia por redes sociales.

En su editorial, que también transmitió en audio, la directiva del periódico, con 95 años de circulación, expuso que debido a la retención de más de 500 bobinas de papel en la principal aduana de Managua por la Dirección General de Puertos, se vieron en la necesidad de suspender temporalmente la impresión del rotativo.

Los editores de La Prensa acusaron directamente al gobierno de Daniel Ortega sobre este nuevo inconveniente. «Una vez más la dictadura Ortega-Murillo nos ha retenido el papel. Mientras no liberen nuestros insumos no podremos circular en edición impresa”, texto que aparece en la última edición en papel de este jueves.

La medida afecta también al periódico Hoy, una publicación popular que se imprime en la misma rotativa y que tampoco circuló esta mañana.

📍 Una vez más, el régimen orteguista nos ha retenido el papel.



Mientras no liberen nuestros insumos no podemos circular en la edición impresa, pero no nos callarán.



Seguimos informando en nuestras plataformas digitales. https://t.co/KzQ7NkKyW2 pic.twitter.com/GXT43x8k82