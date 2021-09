Lacava da positivo para COVID-19 por cuarta vez

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, dio positivo para COVID-19 por cuarta vez. Este hecho no es común entre los afectados por el Coronavirus; al menos, no abundan reportes de esta naturaleza.

“Todavía no me puedo reponer de esta COVID-19 que me volvió a dar; pero pronto estaré con ustedes. Esta es la cuarta vez que me da, pero volveré, ya verán“, indicó en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El mandatario carabobeño reiteró la importancia de cuidarse en medio de los contactos directos con las personas.

Se refirió a su esposa y a sus cuatro hijos como los «motores de su vida». Además, señaló que «el pueblo» es el otro componente que lo anima a continuar.

“Yo tengo dos motores en mi vida: uno son mi esposa y mis cuatro hijos; y el otro es este pueblo que me llena de alegría cada vez que estoy con el, por eso es que será tarea difícil no poder abrazarlos”, comentó.

Ya pronto estaré de nuevo con ustedes. De repente como q me tengo q cuidar un poquito más en medio de la gente. Pero saben una cosa yo tengo dos motores en mi vida uno son mi esposa y mis 4 hijos y el otro este pueblo q me llena de alegría cada vez q estoy con el 🦇🦇🦇 pic.twitter.com/nlFBoho0yz — Rafael Lacava (@rafaellacava10) September 24, 2021

A juicio de Rafael Lacava, él pertenece al pueblo, a donde volverá nuevamente, aunque cueste no abrazarse con su gente.

De acuerdo con el informe oficial al cierre del 23 de septiembre, en Venezuela se registraron 1.171 nuevos contagios de COVID-19, para elevar la cifra total a 359.633 casos confirmados.

Durante las últimas 24 horas, 17 personas fallecieron por complicaciones derivadas de la COVID-19. Entre los fallecidos, está el cardenal Jorge Savino, arzobispo emérito de Caracas.