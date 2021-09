Las preguntas más frecuentes sobre la reconversión (re-expresión monetaria)

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó en rueda de prensa el lunes 27 de septiembre que a partir de las 8:00 de la noche del jueves 30 de septiembre hasta las 6:00 de la mañana del viernes 1 de octubre los sistemas de la banca pública y privada entrarán en una «pausa operativa» debido a la reconversión monetaria.

«Estamos a pocas horas de este proceso. El jueves 30 de septiembre, a partir de las 8:00 pm, toda la banca entra en una pausa operativa. Durante algunas horas van a estar sin sistema digital para el uso de la población y a partir del viernes 1 de octubre, a las 6:00 am, se irán incorporando, gradual y progresivamente, los sistemas de los bancos públicos y privados para facilitar todas las operaciones en puntos de venta y canales electrónicos y digitales», precisó la funcionaria.

#EnVideo 📹 | Desde el jueves 30 de septiembre a las 08:00pm hasta el viernes primero de octubre a las 06:00am, toda la banca entra en una pausa operativa.#VenezuelaContraLaXenofobia pic.twitter.com/MdqDuJcBMi — MIPPCI (@Mippcivzla) September 28, 2021

Sin embargo, a pesar de esta alocución, todavía persisten algunas dudas en la población sobre este proceso de reconversión, o como le llaman los expertos: re-expresión monetaria. Es por ello que Radio Fe y Alegría Noticias consultó a: Ronald Balza, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); Manuel Sutherland, economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) y Henkel García, analista financiero y director de Econométrica para responder las preguntas más frecuentes al respecto.

¿Qué pasará con las transferencias durante los días previos al 1 de octubre? ¿Se podrán realizar pagos a través de Pago Móvil durante el 30 de septiembre y 1 de octubre? ¿Se podrán usar los puntos de venta?

Según interpreta Henkel García, las plataformas bancarias estarán inactivas desde las 8:00 de la noche del 30 de septiembre hasta las 6:00 de la mañana del 1 de octubre, durante ese momento (10 horas) no se podrán realizar pagos móviles, ni pagos de servicios, ni transferencias bancarias. Los servicios bancarios deberían funcionar sin problemas antes y después de ese periodo.

«De resto, pareciera que, si todo sale bien, a partir del 1 de octubre se pudiesen hacer todo tipo de operaciones», indicó.

Expresó que los puntos de ventas no funcionarán desde las 8:00 de la noche del 30 de septiembre hasta las 6:00 de la mañana del 1 de octubre.

En ese sentido, el director de Econométrica dijo que el horario establecido para esta «pausa operativa» no se realizan tantas operaciones por punto de venta. «Por allí no habría tantas molestias ni complicaciones».

El banco Banesco, a través de Twitter, aclaró este 28 de septiembre que sus servicios entrarán en una pausa operativa desde la noche del 30 de septiembre hasta la mañana del 1 de octubre.

📢 Banesco al día con la Nueva Expresión Monetaria: te informamos que desde el jueves #30Sep a las 08:00 pm y hasta las 06:00 am del viernes #01Oct nuestros servicios de Banca Digital estarán en una pausa operativa.



Ingresa aquí para más información 👉 https://t.co/Mdtg8bVG2N pic.twitter.com/knEl0F1D8l — Banesco Banco Universal (@Banesco) September 28, 2021

Por su parte, el Banco de Venezuela, informó mediante dicha plataforma digital que iniciarán la adaptación para incluir al bolívar Digital en su sistema sin dar más detalles al respecto.

Debido al acondicionamiento de nuestra plataforma para introducir el Bolívar Digital en la dinámica económica del país, te invitamos a estar atentos a los canales informativos oficiales del Banco de Venezuela#RumboAlBolívarDigital pic.twitter.com/otfwF7PJ5M — Banco de Venezuela (@BcodeVenezuela) September 28, 2021

¿Es verdad que, si se tienen en el banco 4.569.999,99 bolívares Soberanos con la reconversión, o re-expresión monetaria, se perderían 9.999,99 bolívares Soberanos? Si así fuera ¿A dónde va a parar ese dinero?

De acuerdo con Ronald Balza el tema del redondeo no es un problema relevante en este caso.

«Suponiendo que alguien tuviera 999 se redondeará hacia arriba y no hacia abajo. Uno pudiera pensar que alguien va a perder tanto si se redondea hacia arriba o hacia abajo porque los compradores y los vendedores están en posiciones distintas: si mi salario lo redondean hacia arriba pues el empleador va a tener que pagar más que si no hubiera habido redondeo; si lo redondean hacia abajo entonces podría comprar menos», explicó.

No obstante, aclaró que muchos de esos números, que supuestamente se perderían, dejan de ser utilizables porque no hay precios que permitan comprar bienes a ese costo. «No es un efecto significativo», sentenció Balza.

¿La reconversión monetaria es una re-expresión monetaria? ¿Por qué?

En respuesta a la pregunta, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB considera que la reconversión monetaria realmente es una re-expresión monetaria.

Recuerda que en 2008, durante el Gobierno de Hugo Chávez cuando se le quitó tres ceros al bolívar, y se decidió llamarlo «Fuerte», no se creó en estricto sentido una nueva moneda.

«Era la misma moneda nacional expresada con tres ceros menos y con un nombre diferente, pero todas las transacciones que se hacían antes en esa moneda continuaron haciéndose luego con una reexpresión», refirió.

Acotó que lo mismo ocurrió en el 2018, cuando el Gobierno del presidente Maduro eliminó cinco ceros al bolívar y se le colocó el apellido de «Soberano».

«Ahora (en 2021) se eliminan seis ceros y se habla de bolívar Digital. Así que, sí, es una re-expresión monetaria, no es más que eso, es por ello que no se pueden tener más expectativas sobre corrección de los problemas que hicieron necesaria esa eliminación de ceros: la inflación y la falta de billetes en efectivo, que no se corrigen simplemente re-expresando la moneda», argumentó Balza.

¿Hasta cuándo convivirá el cono monetario del bolívar Soberano con el del bolívar Digital?

A juicio de Manuel Sutherland, el cono monetario correspondiente al bolívar Soberano, fruto de la reconversión del 2018, debería convivir hasta diciembre de 2021, o principios de 2022. «Supongo. Eso también es prorrogable».

El director del Centro de Investigación y Formación Obrera asegura que esto dependerá de la cantidad de billetes o dinero en efectivo que el Banco Central de Venezuela pueda importar o imprimir en Casa de la Moneda.

«Si hay una gran cantidad de dinero en efectivo y que puede ser distribuido entre la sociedad civil, el cono monetario que será viejo a partir del 1 de octubre podrá pasar a la historia rápidamente, ya que apenas los bancos cuando lo tengan lo enviarían al Banco Central de Venezuela para su destrucción», dijo Sutherland.

¿El 30 de septiembre y el 1 de octubre serán bancarios?

Henkel García entendió, según lo dicho el martes 7 de septiembre por Antonio Morales, presidente de la a Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), que el 30 de septiembre y el 1 de octubre no serán días bancarios.

Por su parte, Manuel Sutherland, recomendó hacer pagos uno o dos días antes de la entrada en vigencia de la re-expresión a fin de evitar cualquier dificultad que pueda surgir.

¿Qué opina sobre la reactivación de las compras nerviosas por la reconversión, o re-expresión monetaria?

Ronald Balza dudó sobre el alcance que podrían tener las compras nerviosas causadas por la re-expresión monetaria.

Sin embargo, matizó diciendo que en una economía hiperinflacionaria como la venezolana es muy posible que muchas personas conviertan sus bolívares en bienes «antes de que pierdan valor y traten de cambiar esos billetes lo más pronto posible, si es que los tienen, y hacer transferencias en el caso de bancos».

Pero insistió en afirmar que no pareciera que en este momento las compras nerviosas puedan ser algo particularmente nuevo como pudo ocurrir en otro momento.

«Por ejemplo, en el año 2008, cuando el proceso de reconversión era nuevo, quizás alguno tuvo el temor de que el sistema bancario no lograra adaptarse a las nuevas condiciones, o que los comercios tampoco pudieran hacerlo. Esta es la tercera reconversión, la que entrará en vigencia en octubre de 2021 ocurre tres años después de la anterior, muy posiblemente los sistemas fueron adaptados para cambios futuros. Afortunadamente las tecnologías disponibles permiten hacer adaptaciones por programación. No hay forma de justificar las compras nerviosas en estos momentos», aseguró Balza.

Por otro lado, Henkel García opina que cuando ocurren eventos como las reconversiones monetarias el venezolano siente temor, además, según él, este miedo fue recientemente aupado con la falla que registró el Banco de Venezuela durante seis días en su plataforma.

Usuarios del Banco de Venezuela denunciaron a través de redes sociales que no podían acceder a la página web y después que no les aparecía reflejado su dinero en sus cuentas.

Posteriormente, el Gobierno venezolano dijo que la falla fue causada por un «hackeo masivo» a la plataforma tecnológica, luego el presidente Maduro prometió a los clientes del Banco de Venezuela que les reintegrarían su dinero.

Venezuela va rumbo a su tercera reconversión en menos de 15 años. Los expertos consultados están de acuerdo en que no es más que una re-expresión, por lo tanto no hay expectativas de frenar el ciclo hiperinflacionario que vive el país desde 2017, uno de los más altos y largos de la historia.