Levantan temporalmente sanciones a Pdvsa

Estados Unidos levantó temporalmente algunas sanciones a Pdvsa. La decisión podría revertiese si no se libera a los estadounidenses detenidos y se organizan elecciones democráticas.

El gobierno de los Estados Unidos decidió levantar, de forma temporal algunas sanciones que impuso a empresas del Estado Venezolano. La medida beneficia a la industria del petróleo y del gas.

Sanciones a Pdvsa

El levantamiento de las sanciones a Pdvsa estará vigente por seis meses. El Departamento del Tesoro estadounidense informó que se han emitido “licencias generales que autorizan transacciones que involucran al sector de petróleo y gas y al sector del oro de Venezuela, además de eliminar la prohibición del comercio secundario”.

El comunicado también deja claro que podrían revertir las medidas si el gobierno de los Estados Unidos no cumple con los acuerdo firmados en Barbados con un sector de la oposición venezolana.

Acuerdos de Barbados

Como respuesta a los acuerdos firmados en Barbados el pasado martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles 4 licencias generales suspendiendo ciertas sanciones, aunque precisó que todas las demás restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela “siguen vigentes” y que EE.UU. seguirá “responsabilizando a los malos actores”.

Estados Unidos emitió una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y el gas, una licencia que “se renovará sólo si Venezuela cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente”.

Licencia para las minas

Las autoridades de Estados Unidos también firmaron una licencia que autoriza la realización de transacciones con Minerven, la empresa del Estado encargada del oro. Aseguran que con esto buscan reducir el comercio de oro en el mercado negro.

Las licencias emitidas podrían no ser renovadas en seis meses si el gobierno de Nicolás Maduro no libera a los estadounidenses presos en el país y si no se avanza en la organización de elecciones democráticas, además de los otros acuerdos firmados en Barbados.

Con información de la agencia EFE.

