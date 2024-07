Líderes políticos reaccionaron ante el atentado a Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un atentado la tarde de este sábado 13 de julio y en el que recibió una herida en su oreja derecha durante un mitin en Pennsylvania. Tras este hecho, su equipo de seguridad lo sacó inmediatamente del lugar.

Seguidamente, las redes sociales se volcaron a comentar la noticia, los medios internacionales reseñaron este atentado que le dio la vuelta al mundo y los principales líderes mundiales reaccionaron ante lo que ocurrió.

“Acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el expresidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania. Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica”, expresó Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina.

Por su parte, el actual presidente de ese país, Javier Milei, también expresó su apoyo y solidaridad hacia Donald Trump. “No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder. Espero la pronta recuperación del presidente Trump y que las elecciones en los Estados Unidos se realicen de forma justa, pacífica y democrática”, escribió.

La violencia es irracional

Entretanto, el primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, expuso que “la violencia es irracional e inhumana”.

“A él va mi solidaridad y mis mejores deseos de pronta recuperación, con la esperanza de que en los próximos meses de campaña electoral prevalezca el diálogo y la responsabilidad sobre el odio y la violencia”, escribió en sus redes sociales la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Mientras que el presidente de Paraguay, Luis Lacalle Pou, también repudió el hecho y expresó “solidaridad con el expresidente Donald Trump y el pueblo de los EEUU”, escribió a través de su cuenta en X.

Por su parte, el también expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que no hay lugar para la violencia política en la democracia y que aunque no hay precisión sobre lo que paso, se debe sentir alivio de que Donald Trump no resultó herido de gravedad. Tanto Obama como Michelle, su esposa, le desearon pronta recuperación.

“La violencia es una amenaza para las democracias y debilita nuestra vida en común. Todos debemos rechazarla. Desde Chile, expreso nuestra condena sin matices a lo ocurrido hoy en Estados Unidos. Esperamos la pronta recuperación del expresidente Donald Trump, se esclarezcan los hechos y se haga justicia”, agregó Gabriel Boric, jefe de Estado de Chile.

Donald Trump se pronuncia

Finalmente, la víctima de este hecho, Donald Trump, se sumó este domingo 14 de julio a todas las llamadas de unidad y detener la violencia.

“En este momento, es más importante que nunca que permanezcamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos, y no permitiendo que gane el mal. Verdaderamente, amo a nuestro país, y los amo a todos, y espero poder hablarle a nuestra Gran Nación esta semana desde Wisconsin”, escribió en la red social Truth.

