López: “Las primarias están en pico de zamuro”

El líder opositor Leopoldo López, actualmente exiliado en España, afirmó este 12 de enero que las primarias de la oposición “están en pico de zamuro”, pues según él algunos actores políticos como, Henrique Capriles y Manuel Rosales, no quieren que se hagan.

“Las primarias están en pico de zamuro. Hay quienes hablan de la primaria de la boca para afuera, pero no quieren primaria. Hay interesados en ser candidatos que no quieren primarias. Yo creo que Manuel Rosales y Henrique Capriles no quieren”, dijo López en entrevista par la Asociación de Prensa Extranjera de Venezuela (APEX).

Para López, “las primarias están en un punto muerto” porque hay aspirantes que prefieren que el candidato se defina por “consenso”.

En ese sentido, dijo que su partido Voluntad Popular no apoyará un candidato que no sea electo en este proceso. “Una candidatura que no venga de la gente, de un proceso de primarias, está destinada al fracaso”, sentenció.

