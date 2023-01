Luis Vicente León: “toda la oposición cometió errores”

En un análisis del actual panorama político del país, el economista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, ratificó que el desafío que tiene la oposición venezolana es superar la fractura con la que han mostrado un “espectáculo muy negativo” a la población de cara a las elecciones presidenciales. Para él, el opositor Juan Guaidó no es el responsable de los problemas políticos, pero tampoco es la víctima que dice ser.

A juicio de León, está injustificado decir que Guaidó tiene la culpa de la fragmentación de la oposición y de que no se lograra un cambio político en Miraflores.

“Me parece injusto responsabilizar de todos los problemas a Guaidó. Toda la oposición cometió errores muy importantes. Quizás el error del ‘gobierno interino’ fue intentar mantenerse en el poder, a pesar de que era obvio que la estrategia no era una estrategia correcta”, afirmó este 12 de enero de 2023 en entrevista para el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias. “No es verdad que Guaidó sea el culpable de que no se pudo provocar el cambio de gobierno”.

“Lo que es verdad es que era un abstracto (la figura del interinato) que no tiene capacidad de gobierno, control territorial, que no existe empíricamente, sino simbólicamente. Era tratar de vender la idea de una especie de monarca”, agregó.

Ni con sanciones, ni interinato se genera el cambio

Haciendo un recuento sobre cómo las sanciones económicas no han traído ningún cambio de poder en países como Corea del Norte, Cuba o Irán, Luis Vicente León afirmó que era “absurdo” que la oposición pensara que con esa estrategia iban a lograr su propósito.

Lo mismo piensa de la figura de un “presidente interino” y el reconocimiento internacional: no se iba a cumplir ningún objetivo con esta estrategia.

“Confundieron el micrófono con la calle, las relaciones internacionales con la acción interna, la organización, movimiento social y la lucha por los derechos”, comentó.

Guaidó no es una “víctima”

“De qué sirve o qué vale un símbolo de gobierno opositor que no logra tener la mayoría del respaldo popular, ni controlar la mayoría de la oposición institucional que te soportaba teórica y simbólicamente. Si la mayoría de ellos te quiere afuera, si la mayoría de la población no te reconoce y la comunidad internacional siente que se tiene que producir cambios, ¿cuál era el sentir de mantenerlo?”, se preguntó Luis Vicente León.

“No vinieron unos malos y te sacaron, simplemente llegó el momento político en el que tu oferta institucional ya no era adecuada. No es que eres una víctima. Puedes ser víctima de los ataques de internet”, dijo respondiendo a Guaidó por sus declaraciones emitidas al Diario Tal Cual, donde el opositor dijo que no le gustaría que la próxima víctima de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia fuera la primaria de la oposición.

“Aquí no hay víctimas ni victimarios. Hay una batalla”, añadió el economista.

El verdadero responsable, según Vicente León

El profesor compartió su posición sobre a dónde apuntar para responsabilizar a alguien ante las criticas sobre la poca transparencia que tuvo el “gobierno interino”.

En su opinión, es “hipócrita” intentar hacer ver que la oposición durante cuatro años del “gobierno interino” no se dio cuenta de que no había información de gobierno, auditoría, recortes y chequeos de la gestión.

“Tú fuiste parte también de ese proceso. No te puedes limpiar la cara diciendo que el otro no lo hizo cuando tú estuviste ahí acompañando, controlando los procesos y cuando tú también tienes las vías institucionales de control y balance”, opinó. “La oposición completa tenía instrumentos de denuncias y control que no los utiliza hasta cuatro años después cuando piensa que hay que cambiar el gobierno interino”.

