“Los apagones continuarán si no hay inversión del Estado”

Aixa López, coordinadora del Comité de Afectados por los Apagones en Venezuela, advirtió que los apagones continuarán en el país si el Estado no invierte en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

López dijo este lunes 16 de mayo a través de Radio Fe y Alegría Noticias que “mientras el gobierno siga politizando un asunto tan delicado como es el Sistema Eléctrico Nacional, o que no invierta, los apagones continuarán”, refirió la activista.

De acuerdo al balance que maneja el Comité, hasta abril se habían registrado al menos 25 mil apagones, lo que supone ser “una paralización total” para la nación, cuestionó Aixa López.

Para la coordinadora del Comité de Afectados por los Apagones en Venezuela, el Estado venezolano no ha abordado debidamente el problema eléctrico, al politizar este tema y excluir a personal calificado en materia eléctrica.

“Los apagones van a continuar mientras no se trate las causas, mientras el gobierno no admita que existe un problema estructural de generación, transmisión y distribución, mientras no exista un plan de inversión”, cuestionó Aixa López.

Un país paralizado

Aixa López también opina que los apagones paralizan más a la nación que de por sí ya presenta una economía deteriorada.

“No más apagones, es el clamor nacional. Se hace cuesta arriba llevar un día normal con los apagones. Simplemente vemos a un país paralizado, no se puede hacer nada”, cuestionó Aixa López.

Para la activista, es necesario que “alguien” responda “por estos apagones” y que se gestione una ley en la Asamblea Nacional con la que se indemnice a los vulnerados por los constantes cortes.

En este sentido, recomendó guardar las facturas de los equipos, comprar un protector, desconectar los aparatos cuando haya un corte eléctrico y no conectarlos hasta pasados los 25 minutos luego de que el servicio haya sido restablecido.