Los exMenudos llenaron de nostalgia a su público en Caracas

Johnny Lozada, Miguel Cancel y Ricky Meléndez, tres exintegrantes de la icónica agrupación Menudo, se reencontraron este sábado 20 de agosto –luego de 17 años- con su público venezolano, en la ciudad de Caracas. Esta vez con la gira Súbete a mi moto.

La cita inicialmente estaba pautada para el Poliedro de Caracas pero la cambiaron al Gran Salón del Hotel Meliá. Aquí se dieron cita fanáticas de varias partes, inclusive algunas llegaron procedentes de Brasil y Argentina, para ver de cerca a sus ídolos de la infancia.

Foto: Lenys Martínez

En esta oportunidad, la empresa productora del espectáculo, LiveVip, llevó el show a formato disco de la década 80 y 90 que inició a las 10:00 pm con la agrupación Danny y La Caja que, al ritmo de merengue, puso a bailar a todos los presentes, pese al calor que reinó en el lugar.

Posteriormente, los DJ’s siguieron con la fiesta para luego dar paso a los más esperados de la noche. El reloj marcaba las 12:05 am cuando salieron a escena Johnny, Miguel y Ricky al ritmo de Súbete a mi moto, A volar, Claridad, Quiero ser, Cámbiale las pilas, Mi banda toca rock, Me voy a enamoriscar, entre otros temas, que llevaron al delirio a sus fervientes fanáticas hasta la 1:40 am.

Foto: Lenys Martínez

Pacientes oncológicas también cantaron y bailaron

Algo que llamó la atención durante la velada, fue la presencia de un grupo de seguidoras –todas ataviadas con franelas alusivas a Menudo- que son pacientes oncológicas. Una de ellas armó una especie de rueda de baile y animó a su grupo mientras gritaban: ¡Menudo, Menudo, Menudo! A modo de exigir que salieran pronto los boricuas a cantar.

Una de éstas personas le expresó a la directora de prensa del espectáculo que, si fallecía el día de hoy o mañana, se iría feliz de este mundo porque bailó y disfrutó a sus cantantes favoritos.

Encuentro con los medios de comunicación

Más temprano, los exMenudos sostuvieron un encuentro con la prensa en el mismo lugar donde se llevó a cabo el concierto.

“Estamos sumamente contentos de poder estar aquí nuevamente. Ha pasado mucho tiempo Ustedes no saben lo emocionados que estamos y que pasen un rato ameno esta noche disfrutando. Gracias por darnos de su tiempo”, expresó un amable y sonriente Ricky Meléndez.

Una de las interrogantes sobre esta gira es la ausencia de René Farrait, quien grabó originalmente el tema Súbete a mi moto. Ante esto, Johnny explicó que su compañero les comunicó que decidió no cantar más los temas, y que ahora prefiere retomar su carrera como solista.

“Lo asimilamos de la manera más correcta posible. Estamos cantando juntos desde hace más de 40 años y esto a nosotros, nos llena. Ricky es abogado y no tendría que estar haciendo este tipo de cosas, pero es el primero que se emociona para hacer un concierto. No hay ningún tipo de pelea, ni problema”, expresó Lozada.

No obstante, por el nombre de la gira, cuyo tema lo cantaba René, Johnny comentó que si bien su compañero fue la voz inicial de esa canción, una vez que salió del grupo, durante los siguientes seis años Súbete a mi moto las lideraron Ricky y Miguel.

“La música no es de nosotros, es de ustedes”, afirmó Johnny.

¿Cómo evalúan el cariño de las fanáticas después de tantos años de carrera?

“Es algo que no puedo explicar. Me pasó que tenía una fanática venezolana que siempre estaba ahí, conocí a su hija y ayer tuve la oportunidad de ¡conocer al esposo de su hija!, expresó un asombrado Johnny.

“Son fanáticas de toda la vida, es una conexión que existe. Son muchos años de tener la oportunidad de compartir, de vivir emociones, reír, cantar, aplaudir. Son cosas que trato de explicar pero no puedo. Es un amor inmenso que tenemos entre ellas y nosotros”, agregó.

“Es un amor fiel”, añadió Ricky.

Foto: Lenys Martínez

Extrañan a Ray Reyes

Uno de los integrantes del grupo, Ray Reyes, falleció de un infarto fulminante el 30 de abril de 2021. Este hecho marcó a sus compañeros, porque “Ray siempre era una persona que estaba detrás de nosotros, estaba pendiente de la música. Él hacía el playlist de las canciones que podían funcionar”, comentó Johnny.

“Para nosotros la partida de Ray fue algo muy fuerte. Nosotros somos una fraternidad. Cuando se te va uno, es como si un pedazo de nosotros se nos va. Tengo que ser honesto, cuando miro a la derecha, me hace falta Ray”, agregó Johnny.

Un poco antes de culminar el encuentro con los medios, una persona junto a un grupo de baile realizó un homenaje a los artistas con varias coreografías de sus canciones más exitosas.

