«Los movimientos que impulsan el referendo son minoritarios»

El político y ex secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús «Chuo» Torrealba, considera que los movimientos políticos que pidieron la activación del referendo revocatorio son una representación minoritaria.

«Creo que los movimientos que están impulsando el referéndum son minoritarios por dos razones fundamentales: Uno, la responsabilidad del liderazgo político partidista convencional (…) y dos, es un tema político que no está en la agenda de la gente», afirmó en una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias, en el que señaló estar preocupado por la falta de una estrategia política para el revocatorio ya que se tiene «unos líderes que no lideran y unos dirigentes que no dirigen».

A juicio de Torrealba, hace falta que la oposición especifique cómo va a construir el tejido social y político que haga posible la victoria electoral en 2024.

«¿Cómo hacer para conectar desde ya la lucha del cambio político en la sociedad?, ¿cómo hacer un liderazgo único? Si esas cosas no se explicitan corremos el riesgo de esperar al 2024 y llegar sin acuerdo, una idea clara y refugiándose en la abstención u otra salida sin sentido», indicó.

Revocatorio en manos del Gobierno

De acuerdo a sus señalamientos, el proceso revocatorio no está reglamentado; de hecho, «sigue en manos discrecionalmente de una estructura institucional sobre la cual el presidente (Nicolás) Maduro ejerce un aprobado control».

«Si no hay un marco estratégico el referendo revocatorio no va más allá de ser una jugada a corto plazo, que solo le daría beneficio a una diligencia fugaz», dijo.

A la ciudadanía no le interesa el revocatorio

Torrealba consideró también que son los ciudadanos quienes deben exigir calidad en el ejercicio político.

Por otro lado, resaltó que el referendo revocatorio no es de interés para los venezolanos porque en su agenda está sobrevivir, el tema económico, de salud, el gas doméstico, combustible, seguridad ciudadana.

«No hay atajos, hay que construir tejidos sociales, desde abajo, hay que centrarse en lo que la gente necesita realmente'», afirmó.