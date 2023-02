Luis Bárcenas: inyección de divisas demuestra “fragilidad” en la economía venezolana

El economista Luis Bárcenas, integrante de la firma Ecoanalítica, expresó que tras la inyección de más de 180 millones de dólares por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), a la banca nacional, se demuestra la “fragilidad” en la que está sumida la economía venezolana.

Señaló también que en el país existe “desconfianza”, sobre todo en un Gobierno que toma este tipo de medidas para contener la inflación a un rango aceptable para los venezolanos.

Bárcenas agregó, durante una entrevista en el programa En Este País que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, que la desconfianza radica en las instituciones y todo, según estima, se ve reflejado en la inflación tan alta que se ha experimentado en las últimas semanas.

“La inflación aumenta 5% cada semana, el tipo de cambio que parece ajustarse ahora más a la realidad de precios de hace varios años, entonces vemos que esta acción agresiva que tiene el BCV para frenar la inflación”, apunto el economista.

Por otra parte señaló que el BCV está teniendo problemas para generar dólares y que el venezolano confíe en el bolívar, sin embargo, la medida sólo logra mayor desconfianza en la moneda local y que se demandan más dólares.

“Esta situación va generar que caigamos de nuevo en que el venezolano tenga menor consumo, que las empresas inviertan menos; es decir, vamos a terminar perjudicados todos”.

El representante de Ecoanálitica agregó que este tipo de intervenciones por parte del Banco Central de Venezuela comenzaron en el último trimestre de 2022.

Dólares vs. bolívares

A criterio del experto en economía, el uso de la divisa “mermó un poco” luego de la implementación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

Según los cálculos de Ecoanálitica “pasamos de pagar el 65% de las transacciones del país en divisas a menos de la mitad, es decir, dos de cada tres transacciones se pagaban en divisas y ahora menos de la mitad”, es un cambio importante, señaló Bárcenas.

“No hay que negar que el bolívar sigue estando presente en una gran parte de la población como medio de pago y esto va a persistir a lo largo del año”, dijo.

Bárcenas aunque no quiso ser pesimista, dijo que lo que viene en materia de precios no “será fácil”, es decir, “una economía no crece con una inflación anual de 200%, nadie puede consumir si los precios se duplican cada año”.

La economía “no pinta fácil”

Añadió que el venezolano terminará sufriendo en sus hábitos de consumo, “se consumen menos alimentos que antes, dejan a un lado algunos gastos (…) vamos a un escenario donde se estima que los precios crezcan en promedio entre 10% y 12% cada mes y eso no llevará a una inflación de cerca de 300%”, señaló.

Finalmente señaló que para este 2023 el tipo de cambio podría cerrar entre 60 y 70 bolívares por dólar “en un escenario más extremo, es decir, la economía no pinta fácil”.

