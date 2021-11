Machado: «necesitamos una nueva dirección política, que no se entregue»

María Corina Machad, expresó a través de un comunicado en su red social Twitter que “después del 21 de noviembre Venezuela no es la misma”, ya que a su juicio el 70% de los venezolanos no participó en las elecciones municipales y regionales de este domingo.

“Ese mas de 70% que no participó no lo hicimos por indiferencia o porque no nos guste votar, todo lo contrario fue un acto de conciencia y coraje cívico”, señaló Machado.

Asimismo, consideró que estas elecciones eran una manera de ratificar un “sistema de dominación y de humillación”.

También aseveró que el gobierno nacional desea utilizar “estas cifras falsas para crear una nueva oposición cohabitadora porque la antigua no sirve”.

La dirigente de Vente Venezuela señaló que “para avanzar necesitamos una nueva dirección política, que no se entregue, que no se doblegue y que no traicione. Una dirección política que tenga un solo objetivo, coordinar las fuerzas de los venezolanos y la de nuestros aliados internacionales para lograr derrotar a la tiranía y liberar a Venezuela”, resaltó.

Machado destacó que solo los venezolanos pueden elegir una nueva dirección política, por lo que convocó una gran elección popular, “para elegir el liderazgo que conduzca a Venezuela hasta su libertad”.