Madre denuncia que el Instituto de Nutrición le quitó la ayuda sus hijos

Petra Manzano denunció que dos de sus tres hijos con discapacidad dejaron de recibir las bolsas de comida que le otorgaba el Instituto Nacional de Nutrición en San Juan de los Morros, estado Guárico.

Manzano declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que “no se explica” el por qué les quitaron el beneficio a sus hijos pues, aseguró, están bajos de peso y en su casa solo sobreviven con los bonos que otorga el gobierno para cubrir algunas necesidades.

“En realidad no sé decirte el por qué, porque tampoco tenían mucho tiempo recibiéndola. Nosotros hicimos la diligencia para que les consiguieran esas bolsas porque ya mi hija sí la recibían, pero hace dos meses se las quitaron a dos de ellos, solamente la está recibiendo uno solo”, acotó.

El pasado mes de junio, la señora Glenda Castillo denunció esta misma situación. En su caso, le habían quitado la bolsa de comida a su hijo con discapacidad sin recibir ninguna explicación al respecto. Por lo que estas madres exigen a las autoridades nacionales que se realice una supervisión a esta institución regional en Guárico.

Sin trabajo

Esta madre tenía una entrada de dinero por medio de la costura, pero lleva dos años con la maquina dañada y no la ha podido mandar arreglar.

“Trabajaba con mi máquina de coser pero ya hace dos años que se me dañó. Mi sustento era ella, ya no puedo mandarla arreglar. Ya que no tengo más entrada si no son los bonos (del gobierno) y con esos compramos las bolsas de CLAP”, agregó.

Indicó además que desde hace dos meses está esperando que llegue el gas doméstico mientras que ya bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción tiene un mes sin llegar.

Llevan dos meses cocinando con leña, en la espera que le despachen el gas por el Clap de su comunidad. Foto: Xiomara López

Cinco años esperando por una casa

Manzano comentó que vive en casa de su hija desde hace cuatro años ya que en ese entonces había salido beneficiada con una vivienda por parte del gobierno que mandó a tumbar el ranchito en el que vivía para acondicionar el terreno.

“Hace cuatro años ya que con sacrificio, acondicioné el terreno y aquí estoy, esperando por esta casa. Son once casas que aprobaron y con este problema ahora no nos dan solución de nada. No soy yo sola la que está esperando la casa, son 11 personas de aquí de este sector”, denunció la afectada.