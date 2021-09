Maduro anunció que el año escolar arranca el 16 de septiembre

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que el año escolar 2021-2022 arranca el próximo 16 de septiembre de forma presencial.

«El 16 de septiembre arranca el nuevo año escolar con la formación de docentes, padres y representantes para crear las condiciones rumbo hacia el inicio de clases presenciales», expresó Maduro.

El anuncio lo hizo durante la celebración del aniversario número 18 de la Misión Sucre.

En el encuentro Maduro detalló que las clases comenzarán gracias a un plan de trabajo que preparó el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

La nueva ministra de Educación, Yelitze Santaella, comentó que elaboraron el Plan Victoria Bicentenaria, que contiene 10 vértices y una de ellas está enfocada en mejorar las infraestructuras de los colegios.

«Este programa que tiene 10 líneas de acción será explicado a los padres, representantes, maestros, a las federaciones de estudiantes y a todo el sector universitario», dijo la ministra.

Además, Maduro recordó que las clases presenciales seguirán el esquema 7+7 para proteger e ir integrando a los niños y niñas a las aulas. También dijo que para finales de este mes estarán las vacunas para los niños de entre 3 a 17 años.

El jefe de Estado explicó el domingo 5 de septiembre que las clases presenciales en el país se realizarán durante los siete días de flexibilización «y luego vamos a los siete días de cuarentena».

«Las clases van a ser presenciales, con todas las medidas de seguridad, en las escuelas, colegios, liceos, universidades los siete días de la flexibilización, y luego vamos a tener siete días de la cuarentena donde no va a haber clase presencial», aseguró ese domingo el mandatario nacional.

Sin embargo desde Cecodap, aseguran que no hay ninguna certeza de que el periodo de clases comience si aún se desconoce el porcentaje de docentes vacunados.

«Ya estamos cerca de la fecha de inicio del nuevo año escolar y todavía no hay certeza sobre si se van a comenzar las clases (…). No se ha previsto si las escuelas están dotadas o no, si se podrá llegar a las escuelas por el tema del transporte y no se sabe qué porcentaje de los docentes están vacunados», dijo Fernando Pereira, fundador de Cecodap, en una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría.