Maduro: «Carta de Parolin está cargada de odio»

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció este miércoles 21 de julio por la noche sobre una carta que envió el Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, a la junta directiva de Fedecámaras en su asamblea anual.

La carta fue leía por el obispo auxiliar de Caracas Ricardo Barreto, ante la asamblea que realizó Fedecámaras este martes 20 donde estuvo presente Delcy Rodríguez, Vicepresidente Ejecutiva de la República.

«Explícanos, Pietro Parolin, ¿qué tiene que ver, qué tienes que ver tú, como canciller de El Vaticano, en Venezuela? Y manda una carta llena de veneno, de odio, de intrigas, de cinismo, de ataques», dijo Maduro durante un acto al referirse a la carta.

Duda sobre el origen de la carta

Pese a que pidió una explicación al cardenal Petro Parolin, el Jefe de Estado dudó sobre el origen del documento, y la calificó de «rara».

«No me consta que él la haya enviado, dicen que él envió una carta. Yo solo me pregunto, creo que no, que Prieto Parolin tiene mucho trabajo en Roma (…) no creo que la haya escrito él, de verdad», indicó.

Sobre el Obispo auxiliar de Caracas Ricardo Barreto, responsable de la lectura del documento, Maduro fijo que fue el único en colocar «la nota discordante», mientras empresarios y la representantes del gobierno apuntaban al trabajo y a productividad.

La carta

Entre otros pedidos, la carta de Parolin soliictó una negociación seria para superar la grave crisis humanitaria en Venezuela: «Solo se dará si los venezolanos y, especialmente, los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio», consideró Parolin en la misiva.

Agregó: “Esto exige voluntad política por parte de los involucrados. Disponibilidad a dejar que el bien común prevalezca sobre los intereses particulares y el apoyo responsable de la sociedad civil y la comunidad internacional».