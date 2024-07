Maduro sobre expulsados de Venezuela: “son unos ridículos”

El presidente de la República y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, calificó como “ridículos” a diferentes personalidades vinculadas a la política de distintos países, quienes intentaron venir al país en calidad de observadores internacionales para los comicios presidenciales que se llevarán a cabo este domingo 28 de julio.

A través de una transmisión en vivo por sus redes sociales, el jefe de Estado aseguró que estas personas reciben el repudio en sus países de origen.

“Estamos recibiendo una protesta del pueblo mexicano porque le devolvimos a Vicente Fox. Son la extrema derecha, racista, fascista”, expresó Maduro y agregó que estos ciudadanos no recibieron la invitación del Poder Electoral, el cual decide a quién invita y a quién no.

“Yo los veo por las redes sociales y me dan risa porque son unos ridículos”, reiteró.

¿A quiénes deportaron?

Este viernes 26 de julio surgieron las denuncias a través de las redes sociales sobre las retenciones y prohibiciones de ingreso a Venezuela de los dirigentes Mireya Moscoso, expresidenta de Panamá; Tuto Quiroga, Bolivia; Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia; y Eduardo Quirós, excandidato a la presidencia de Panamá; Claudia López, exalcaldesa de Bogotá.

Este grupo aumentó con la prohibición también para la senadora de Colombia, Angélica Lozano Correa, denunció en su cuenta de X que la deportaron junto a otros dos jóvenes y dos mujeres de Ecuador. Todos llegaron en un vuelo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

“Nos quitaron los pasaportes durante hora y media. No nos dieron información y nos amenazaron porque no nos dejaron coger (agarrar) el teléfono. Yo tenía el número del embajador y no me permitieron llamarlo y nos embarcan en un avión, no compramos este pasaje, y nos están sacando”, denunció.

