María Corina Machado: “No estoy inhabilitada actualmente”

María Corina Machado, Coordinadora del partido Vente Venezuela, negó estar inhabilitada en la actualidad para ejercer cargos públicos en el país.

“Yo no estoy inhabilitada actualmente, lo estuvo durante un año para que me fuera imposible postularme en la Asamblea Nacional, pero eso fue hace 7 años”, aclaró en entrevista con el programa A 8 Columnas, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias. “Como no tenían qué conseguirme, no pudieron inhabilitarme por más de un año”.

Sobre las condiciones para las elecciones primarias que se realizarán el próximo 22 de octubre, afirmó que hay que dejar en claro que “no es el Consejo Nacional Electoral o el ‘régimen’ quienes van a escoger a la persona que queremos que sea nuestro representante”. Por ello, no está de acuerdo con que las condiciones para esta votación sean las mismas que se van a tomar en cuenta para la elecciones presidenciales del año 2024.

“Eso (el candidato ganador de las primarias) no lo puede decidir Nicolás Maduro, ni los testaferros, corruptos, ni cuatro partidos, ni la comunidad internacional. Quien decide quién es esa persona, es la gente; somos los venezolanos, dentro y fuera del país”, comentó Machado.

Voto en el exterior

Insistió en que las primarias será “de la gente”, por lo que no tiene nada que ver “con lo que va a pasar después”.

“No me vengan con cuentos de que las condiciones están listas para 24 y hay que calarselas en las primarias. El que te diga eso es el que se entregó y no quiere luchar”, agregó.

En ese sentido, habló de la necesidad de “construir condiciones” para que los venezolanos y las venezolanas en el exterior puedan votar.

Según Machado, hay que construir una base de datos para que los todos los ciudadanos de la nación venezolana que están afuera puedan entrar y corregir sus datos. “Yo ya no voto en Santa Bárbara del Zulia, estoy en Tenerife, ¿me explico? Vas actualizando tu base de datos para proceder a una votación con los venezolanos de afuera”, detalló.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.