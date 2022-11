María Corina Machado rechazó “conmemoración” de su agresión

María Corina Machado rechazó que el presidente Nicolás Maduro recordara la agresión que sufrió en mayo de 2013 cuando era parlamentaria nacional.

Durante este incidente, hace más de 9 años, varios diputados de la bancada opositora fueron víctimas de agresión física. Sin embargo, la que sufrió María Corina Machado cobró mayor notoriedad pues quedó con una lesión en el tabique que desembocó en un sangrado extraordinario.

En ese entonces, Machado responsabilizó a la oficialista Nancy Ascencio de lanzarla al piso y propinarle un par de patadas mientras “el diputado Diosdado Cabello sonreía”.

Este martes 15 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro recordó estos momentos de polarización en el país y en seno del órgano legislativo nacional. El mandatario rememoró con evidente burla estos hechos en una transmisión televisada a través Venezolana de Televisión, el canal del Estado.

“Nancy Ascencio enfrente de boxeadoras. ¿Nancy no fue la que le metió un derechazo a María Corina? ¿Ustedes se acuerdan? María Corina salió a agredir a Fernando Soto y entonces vino y le jaló el pelo a Nancy. Y Nancy desde el piso tiró un derechazo. Yo no me he olvidado de eso, Nancy, ¿tú te olvidaste de eso? No contaba con que tú eras judoca, pero parecías boxeadora más bien”, dijo Maduro.

Ante este comentario, Machado se pronunció en una publicación en su perfil de Instagram acusándolo de “cobarde” y “misógino”.

Agresión contra María Corina Machado fue negada, pero quedó grabada

Luego de la grave agresión, Nancy Ascensio negó tal agresión a María Corina Machado.

En su momento, Ascensio dijo que “dentro de tanta gente, no sé quién la golpearía” en una entrevista posterior. No obstante, el momento de la agresión quedó registrado en videos.