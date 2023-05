Marino Alvarado: el Gobierno no tiene la voluntad de garantizar mejores salarios

Marino Alvarado, abogado, activista de derechos humanos y coordinador de Provea, aseguró que no es que el Gobierno no tenga la capacidad económica, sino que no tiene la voluntad de garantizar mejores salarios.

“Si se cumpliera con un diálogo tripartito, se sacara cuentas del dinero que tiene el país y se definiera cuál es la capacidad económica que disponen los empresarios en el sector privado, el salario mínimo fuese mejor al que dicen que pueden pagar”, declaró el defensor de DDHH en el programa Háblame Bajito, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

Alvarado denunció que el Estado venezolano tiene entre 10 a 12 años definiendo unilateralmente el monto de los salarios, lo cual es contrario a las normas internacionales que establecen que para fijar los salarios debe haber un diálogo tripartito entre gobierno, patronos y trabajadores.

Destacó que muchos comerciantes por su propia voluntad y con sus propios recursos le están pagando a sus trabajadores más allá del salario mínimo, pero esto sigue siendo insuficiente frente a la Canasta Básica Alimentaria.

Puntos a discutir

Asimismo, indicó que deben discutirse regularmente las Convenciones Colectivas, tal y como lo establece la Constitución de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo.

“Son las convenciones colectivas las que deben regir los beneficios que debe tener un trabajador”, recordó.

Por otro lado, destacó que se necesita una política orientada a recuperar las prestaciones sociales, porque estas son un ahorro a futuro para que un trabajador al terminar su relación laboral tenga suficiente dinero y así mantener una vida digna mientras logra conseguir otro trabajo.

“No es posible que un empleado que recientemente salió del Metro de Caracas trabajó durante 30 años y lo que le dieron de prestaciones sociales fueron 360 dólares”, comentó a forma de ejemplo.

No obstante, añadió que es urgente que los adultos mayores tengan pensiones justas y, comparó que en países de la región con menos recursos que Venezuela pagan pensiones de 700 u 800 dólares.

“Hay un amplio sector de la población, incluso que simpatizan con el Gobierno de Maduro, que están descontentos con la burla que se hizo el 1.º de mayo”, puntualizó.

Servicios públicos

Subrayó que los ciudadanos no pueden acostumbrarse a la precariedad de los servicios públicos. Por ejemplo, que el agua por tuberías les llegue una vez a la semana cuando debe enviarse todos los días de forma continua, como lo dice las Naciones Unidas.

“Se sigue justificando la mala calidad de vida que se le está dando a los venezolanos con argumentos que no tienen ninguna razón y no es que no hay dinero, lo que no está es bien invertido para que la gran mayoría tenga calidad de vida”, insistió.

