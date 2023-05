Más de 13 mil personas estarían cruzando a diario por el puente Simón Bolívar

Cerca de 13.550 transeúntes y más de 15.000 vehículos cruzan a diario el puente internacional Simón Bolívar (Táchira), desde Venezuela hacia Colombia, según el diario La Nación.

La investigación destaca que la mayoría de las personas que cruzan lo hacen con la intención de migrar.

De acuerdo con la nota, entre las 8:00 am y las 7:00 pm están pasando un promedio de 1.050 personas por hora, mientras que entre las 6:00 am y las 8:00 am transitan 500 ciudadanos aproximadamente.

Según la mayoría de las personas, cruzan la frontera diariamente por motivos de trabajo, estudio, salud o compras.

Sin embargo, las autoridades fronterizas han registrado un volumen importante de ciudadanos que usan este este punto como paso migratorio.

Destaca La Nación que semanalmente están migrando alrededor de 30 personas oriundas de San Antonio del Táchira.

Para mermar el flujo de transeúntes por el puente que une a San Antonio con La Parada, se requiere de la activación del transporte público binacional.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.